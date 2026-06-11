부정 수급 국민연금 환수 때 고율 이자…전기·수도 사용량도 확인

▲ 국민연금

부정한 방법으로 국민연금을 타내다 적발되면 앞으로 무거운 가산 이자를 내야 합니다.정부가 부정 수급액을 환수할 때 시장의 정기예금 금리 중 가장 높은 이자율을 골라 적용하기로 했기 때문입니다.보건복지부는 이 같은 내용을 핵심으로 하는 '국민연금법 시행령 일부 개정령안'을 입법 예고했습니다.의견 수렴 기간은 다음 달 20일까지입니다.개정안에 따르면, 민법에 따라 부모나 배우자에 대한 상속권 상실이 확정됐는데도 이를 숨기고 거짓이나 부정한 방법으로 유족연금 등 국민연금 급여를 계속 타내면, 환수 시 3년 만기 정기예금 이자율과 1년 만기 정기예금 이자율 중 더 '높은' 이자율을 적용해 가산 이자를 물립니다.반면 상속권이 없어진 것을 모르고 수급권 변동 신고를 단순히 늦게 해서 연금이 잘못 지급된 경우에는 3년 만기와 1년 만기 이자율 중 더 '낮은' 이자율을 적용하기로 했습니다.고의적인 부정 수급자에게 확실한 재정적 징벌을 가하겠다는 취지입니다.정부는 연금 부정 수급을 원천 차단하기 위해 국민연금공단이 수급자의 실제 거주 여부와 자격 변동을 실시간으로 파악할 수 있도록 공공요금 정보를 공단에 개방하기로 했습니다.이에 따라 한국전력공사는 주택용 전기료 납부 현황과 체납 자료, 실제 전기 사용량, 전기 공급이 중단된 가구의 현황 등의 정보를 연금공단에 제공하게 됩니다.일반수도사업자와 한국수자원공사의 수도 사용량 및 요금 체납 정보도 앞으로는 연금공단이 파악할 수 있습니다.이는 전기를 쓰지 않거나 수도·가스가 끊긴 가구를 찾아내 수급자의 신상 변동이나 사망 여부를 즉시 파악하기 위한 조치입니다.(사진=연합뉴스)