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[D리포트] "윤, 구치소 방 3개 혼자 쓴다"?…법무부 "특혜 없다" 독방 공개

장훈경 기자
작성 2026.06.11 11:28 조회수
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법무부가 공식 유튜브 채널에 공개한 '전직 대통령이 수감 중이라는 서울구치소의 그 방, 최초 공개!'란 제목의 영상입니다.

일각에서 윤석열 전 대통령이 서울구치소에서 방 3개를 혼자 쓴다는 의혹이 제기되자 실제 윤 전 대통령이 쓰는 곳과 동일한 독거실의 모습을 촬영해 공개한 겁니다.

[법무부 공개 서울구치소 영상 : 신발조차 안으로 넣을 수 없을 정도로 좁고 낡은 이곳, 세상을 떠들썩하게 하는 그 누구라도 철문 안에서는 예외일 수 없다.]

화장실을 포함해 6.76제곱미터 넓이의 독거실은 성인 남성 한 명이 일자로 겨우 누울 수 있을 정도로 작습니다.

독거실엔 선풍기 한 대와 개인물품을 보관할 수 있는 작은 선반, 수용자 기본 수칙이 적힌 안내문 등이 비치돼 있습니다.

두꺼운 상자를 접어 받침대를 만들고 그 위에 종이로 된 상판을 얹어 식탁을 만들어 밥을 먹는 모습도 공개했습니다.

[법무부 공개 서울구치소 영상 : 수용자가 임의로 다른 방을 드나드는 것은 허용되지 않는다. 이곳을 움직이는 것은 특혜가 아닌 원칙일 뿐이다.]

앞서 한 유튜브 방송은 윤 전 대통령이 거실 3개 문을 열어놓은 채 마음껏 사용하고 있고 수용동 청소부 2명이 전담 수발하고 있다는 의혹을 제기했습니다.

이에 법무부는 "윤 전 대통령은 독거실 1개만을 사용하고 있으며 전담 청소부도 없다"고 강력 반박했습니다.

(취재 : 장훈경, 영상편집 : 최혜영, 영상제공 : 법무부, 제작 : 디지털뉴스부)
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