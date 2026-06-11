'연 1500% 고리 대금' 불법 사금융 업자 검거…경찰청 특별 포상 지급

▲ 경찰청 본청

경찰청은 오늘(11일) 총 24건, 2억 700만 원 규모의 제5차 특별성과 포상금 지급 대상자를 선정했다고 밝혔습니다.앞서 경찰청은 지난 5일 특별성과 포상금 심의위원회를 개최해 관련 대상자를 최종 선정한 바 있습니다.경찰 특별성과 포상금은 지난 1월 정부 부처 중 처음으로 시행돼 벌써 올해만 다섯 번째 지급됐으며 최대 3천만 원까지 포상 가능합니다.대표 사례로는 부산 동래경찰서 통합수사4팀이 적발한 신종 불법 사금융 사건이 선정됐습니다.김병수 경위 등 3명은 인터넷 카페에서 저신용자와 사회초년생 등 금융 취약계층에게 상품권을 제공하고 단기간 내 상환하도록 하는 방식으로 연 1500%의 초고금리 이자를 받아온 불법 사금융 업자 A씨를 지난달 검거해 구속 송치했습니다.확인된 피해자만 300여 명, 불법 대부 횟수는 1천26회에 달하는 것으로 조사됐습니다.해당 수사팀엔 총 1500만 원의 포상금이 지급됩니다.서울 서초경찰서 임진우 경감 등 3명은 정보통신망법상 명예훼손, 사자명예훼손, 아동복지법 위반 등 혐의를 받는 위안부법폐지국민행동 대표 김병헌 씨를 지난 3월 서울중앙지검에 구속 송치해 포상금 1천만 원을 받았습니다.김 씨는 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 '교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나' 등의 문구가 적힌 현수막을 펼치다 경찰에 구속됐습니다.서울경찰청 위기관리경호과 김지후 경정 등 3명은 서울 성동구 '포켓몬스터' 30주년 행사 당시 총 16만 명의 대규모 인파가 운집하자 서울시에 행사 중단을 선제적으로 권고해 행사 취소를 유도하는 등 안전사고를 예방한 공로로 포상금 1천만 원을 받았습니다.이 외에도 베트남에서 마약을 밀반입한 유통책 14명을 검거한 인천경찰청 마약범죄수사계 문지광 경사 등 3명, 필리핀 보이스피싱 범죄단체 총책, 전화 유인책 등 71명을 검거한 대전 중부경찰서 형사과 최재석 경감 등 3명도 각각 1천만 원을 받았습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 "앞으로도 국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 성과 중심의 조직문화를 확고하게 정착시키겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)