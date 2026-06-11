'진공 포장 필로폰' 삼켜 뱃속에 넣고 국내 들어와 유통

▲ 경찰이 압수한 마약

서울 광진경찰서는 해외에서 필로폰, 대마 등 마약류를 밀반입해 유통하려던 브라질 국적 40대 남성과 한국 국적 30대 여성을 각각 검거했다고 오늘(11일) 밝혔습니다.브라질 국적 남성은 소량으로 나눠 진공포장한 필로폰을 삼키고 라오스-태국-말레이시아-중국 등을 거쳐 한국에 들어와 배설하는 방법으로 마약류를 밀수한 것으로 조사됐습니다.그는 인천 소재 모텔에서 붙잡혔습니다.한국 여성은 지난 4월 태국에서 대마초를 소분해 다리 등에 붙이고 입국하다가 인천국제공항에서 체포됐습니다.경찰은 여성에게 대마를 전달받으려 한 유통책 9명을 순차 검거해 구속했습니다.경찰은 이들 범행 조사 과정에서 필로폰 1천257g, 대마초 200g, 케타민 50g을 압수했습니다.이는 약 5억 4천만 원 상당으로, 약 4만 명이 동시에 투약할 수 있는 양입니다.경찰은 국내로 밀수된 마약이 '던지기 수법' 등으로 유통된다며 의심스러운 사람이나 물건은 즉시 112에 신고해달라고 당부했습니다.(사진=광진경찰서 제공, 연합뉴스)