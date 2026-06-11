전소민·김경남, '런닝맨' 이어 오늘(11일) '웬디의 영스트리트' 출격

연극 '렁스'에 출연 중인 배우 전소민과 김경남이 SBS '런닝맨'에 이어 '웬디의 영스트리트'에 동반 출격한다.



전소민과 김경남은 11일 저녁 8시부터 방송되는 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'에 출연해 연극 '렁스'와 관련한 다양한 이야기를 전할 예정이다.



두 사람이 출연하는 연극 '렁스'는 영국 극작가 던컨 맥밀란의 동명 작품을 원작으로 한 연극으로, 오는 8월 2일까지 충무아트센터 중극장 블랙에서 공연된다. 이날 방송에서 두 배우는 작품 준비 과정과 연습 비하인드는 물론, 최근 동반 출연으로 화제를 모은 SBS '런닝맨'의 촬영 에피소드도 함께 공개한다.



특히 작품에서 가장 좋아하는 대사를 들려달라는 청취자의 요청에 전소민과 김경남은 순식간에 극에 몰입해 즉석 연기를 선보였고, 이를 스튜디오에서 직관한 DJ 웬디 역시 감탄을 금치 못했다는 후문이다.



또한 두 사람은 서로가 생각하는 케미 점수, 향후 함께 도전해보고 싶은 장르 등 진솔한 토크를 나누며 남다른 호흡을 자랑할 예정이다. 여기에 팬들을 위한 깜짝 듀엣곡 라이브 무대까지 예고돼 기대감을 높이고 있다.



'웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시부터 10시까지 107.7MHz에서 방송되며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)