[현장영상] "생일 축하해" 케이크에 아이 얼굴을 연속 '푹' 일본 '발칵'

일본에서 한 여성이 생일을 맞은 아이의 얼굴을 케이크에 밀어 넣는 영상이 온라인에 퍼지면서 아동 학대 논란이 확산하고 있습니다.



SNS에는 한 성인 여성이 생일을 축하한다며 생크림 케이크에 아이의 얼굴을 강제로 누르는 영상이 게시됐는데요.



영상 속 아이는 다치지는 않았지만 얼굴을 케이크에서 뗀 직후 울음을 터뜨렸고, 이를 본 누리꾼들 사이에서는 명백한 아동 학대라는 비판이 잇따르고 있습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 안준혁 / 디자인: 양혜민 / 출처: X(@Awakend_Citizen) / 제작: 디지털뉴스부)