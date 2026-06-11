그룹 TWS(투어스) 월드컵 한국 대표팀 공식 응원가 오늘 공개

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▲ 그룹 투어스

그룹 TWS(투어스)가 오늘(11일) 오후 6시 대한민국 축구 국가대표팀의 공식 응원가 'Dream With Us'를 공개합니다.TWS(투어스)는 "어린 시절부터 축구를 좋아했는데, 대한축구협회 앰배서더로서 대표팀 공식 응원가를 부를 수 있게 되어 기쁘고 영광"이라며 "이 노래를 통해 TWS가 지닌 긍정의 기운이 선수분들과 대중분들께 전해져 큰 힘이 되기를 바란다"고 소속사를 통해 소감을 밝혔습니다.'Dream With Us'는 '함께 기적을 믿으면 기적이 시작된다'라는 메시지와 함께 꿈을 향해 달려가는 뜨거운 청춘의 열정을 담은 곡입니다.심장을 뛰게 만드는 강렬한 밴드 사운드와 다이내믹한 멜로디, 폭발적인 비트 위에 밝은 내일을 약속하는 가사를 담았다고 소속사측은 밝혔습니다.TWS는 이 곡의 감상 포인트로 '따라 부르기 쉬운 후렴구'를 꼽으며 "많은 분이 노래로 하나가 되어 힘차게 응원해 주셨으면 좋겠다. 모두가 즐겁게 'Dream With Us'를 불러달라"고 전했습니다.또한 멤버들은 "선수분들이 대한민국을 대표해 최선을 다해 뛰어주시는 만큼 TWS도 무한한 애정을 주시는 42(팬덤명) 분들께 자랑스러운 팀이 될 수 있도록 열심히 활동하겠다. 대표팀이 멋진 경기를 펼쳐주시길 기대하며 저희도 진심으로 응원하겠다"라고 덧붙였습니다.'Drean with Us'는 우리 시간 12일 개막하는 2026 FIFA 북중미 월드컵 기간 내내 대한민국 축구 국가대표팀의 승리를 기원하는 행사에서 불려집니다.(사진=플레디스 엔터테인먼트·JTBC 제공, 연합뉴스)