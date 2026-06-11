TWS, 대한민국 축구대표팀 응원가 부른다…'Dream With Us' 발매

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그룹 TWS(투어스)가 대한민국 축구국가대표팀의 공식 응원가를 부르며 2026 FIFA 북중미 월드컵 열기에 힘을 보탠다.TWS는 11일 대한민국 축구국가대표팀 공식 응원가 'Dream With Us'를 발표했다.'Dream With Us'는 "함께 기적을 믿으면 기적이 시작된다"는 메시지를 담은 곡이다. 꿈을 향해 달려가는 청춘의 열정과 도전 정신을 담아냈으며, 강렬한 밴드 사운드와 다이내믹한 멜로디, 폭발적인 비트가 어우러져 응원가 특유의 벅찬 에너지를 전한다.TWS는 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 "어린 시절부터 축구를 좋아했는데 대한축구협회 앰배서더로서 대표팀 공식 응원가를 부를 수 있게 되어 기쁘고 영광"이라며 "이 노래를 통해 TWS가 가진 긍정적인 에너지가 선수들과 많은 분들께 전해져 큰 힘이 되기를 바란다"고 소감을 밝혔다.멤버들은 이번 곡의 감상 포인트로 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 후렴구를 꼽았다. 이들은 "많은 분들이 노래로 하나가 되어 힘차게 응원해 주셨으면 좋겠다"며 "모두가 즐겁게 'Dream With Us'를 불러주셨으면 한다"고 전했다.이어 "선수분들이 대한민국을 대표해 최선을 다해 뛰어주시는 만큼 저희도 팬분들께 자랑스러운 팀이 될 수 있도록 더욱 열심히 활동하겠다"며 "대표팀이 멋진 경기를 펼치길 기대하며 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.'Dream With Us'는 12일(한국시간) 개막하는 2026 FIFA 북중미 월드컵 기간 동안 대한민국 축구국가대표팀을 응원하는 다양한 현장에서 활용될 예정이다. TWS 특유의 청량한 에너지와 희망찬 메시지가 응원 열기를 한층 끌어올릴 것으로 기대를 모은다.한편 TWS는 오는 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN SEOUL'을 개최한다. 이후 아시아 8개 도시에서 총 15회 공연을 이어가며 글로벌 팬들과 만난다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)