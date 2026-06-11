'뷰티 크리에이터' 김기수, 유튜브 접고 헤어디자이너 됐다

개그맨 출신 뷰티 크리에이터 김기수(50)가 유튜브 활동을 중단한 뒤 헤어디자이너로 새로운 활동을 시작한 사실이 뒤늦게 알려졌다.



김기수는 최근 경기도 용인시에 1인 미용실을 오픈하고 헤어디자이너 '수쌤'이라는 이름으로 고객들을 만나고 있다.



온라인상에는 김기수가 직접 운영하는 미용실 후기와 가격표 등이 공유되며 관심을 모으고 있다. 특히 퍼스널 컬러 진단과 메이크업 조언까지 함께 진행하는 것으로 알려져 눈길을 끌었다.



방문객들의 후기는 대체로 긍정적이다. 온라인에는 "김기수를 실제로 보고 놀랐다", "생각보다 스타일링이 만족스러웠다", "첫 방문인데도 꼼꼼하게 상담해 줬다" 등의 후기가 올라오고 있다.



김기수는 2024년 미용학원에서 과정을 수료하고 미용사 자격증을 취득한 뒤 본격적으로 헤어디자이너 활동을 준비해 온 것으로 전해졌다.



앞서 김기수는 과거 뷰티 유튜버로 활동하며 남성 메이크업 콘텐츠를 선보여 주목받았다.



그러나 활동 후반부에는 화장품 성분과 피부 관련 설명을 둘러싸고 전문성 논란이 이어졌다. 제품을 소개하는 콘텐츠에서도 부정확한 정보가 전달됐다는 지적이 제기됐으나 이에 대해서 정확히 해명이나 사과하지 않으면서 이에 대한 비판이 잇따랐다.



이후 김기수는 2024년 1월 이후 사실상 신규 영상을 올리지 않았으며, 재생목록 정리와 썸네일 수정 등 최소한의 채널 관리만 이어왔다. 그러다 지난해 5월 채널 전체를 비공개 처리한 뒤 삭제한 것으로 알려졌다.



김기수는 2001년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 이후 뷰티 크리에이터로 변신해 활동했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)