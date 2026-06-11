트럼프 "미군 공습 곧 멈출 것…내가 이란 당국자와 직접 대화"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미군의 대이란 공습이 10일(현지시간) 이틀째 진행되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신이 직접 이란 당국자와 대화했다고 밝혔습니다.로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란에 대한 미군의 공습 중단을 요청하는 이란 당국자들과 자신이 직접 대화했다고 말했습니다.그러나 이란 관영 매체는 자국 당국자와 트럼프 대통령 간에 대화가 없었다며 인터뷰 내용을 부인했습니다.이밖에 트럼프 대통령은 이란에 대한 미군의 공습이 곧 중단될 것이라면서도 대이란 추가 공습에 대한 옵션은 열려있다며 여지를 남겼습니다.중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(X)를 통해 "미 동부시간으로 오늘 오후 5시 15분(한국시간 11일 오전 6시 15분) 이란 내 여러 목표물을 대상으로 추가적인 자위적 공격을 개시했다"고 밝혔습니다.이날 미군의 대이란 추가 공격은 트럼프 대통령이 백악관에서 취재진과 만나 "오늘 이란을 더욱 강하게 다시 타격할 것"이라고 예고한 지 약 5시간 만에 단행됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)