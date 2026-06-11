"FIFA, 북중미 월드컵서 일본 '가미카제' 응원 막아야"

▲ 카타르 월드컵 당시 일본 측 응원단이 '가미카제' 티셔츠 들고 응원하는 모습

서경덕 성신여대 교수는 12일 개막하는 '2026 북중미 월드컵'과 관련해, 일본 측의 '가미카제'(神風) 응원을 막아야 한다고 주장했습니다.서 교수는 오늘(11일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "남아프리카공화국, 카타르 월드컵에 이어 가미카제 응원이 나온다면 국제축구연맹(FIFA)이 막아야 한다"며 "가미카제 응원이 등장하면 FIFA 측에 알리고, 전 세계 기자단에 고발할 예정"이라고 말했습니다.가미카제는 제2차 세계대전이 끝날 무렵 폭탄이 실린 전투기를 몰고 적군의 전함 등에 충돌한 일본의 자폭 특공대를 말합니다.서 교수는 2022년 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 욱일기 응원을 할 때 경기장 안전요원들이 곧바로 제지했으나, 또 다른 경기에서는 일본 응원단이 가미카제 티셔츠를 들고 응원하는 모습이 포착됐다고 소개했습니다.2010년 남아공 월드컵 때는 일본 측 응원단에서 가미카제 머리띠를 둘러매고 응원을 해 논란이 됐다고도 했습니다.그는 "세계적인 공론화를 통해 월드컵 무대에서 가미카제 응원이 등장하지 않도록 조치를 취할 것"이라며 "월드컵 현장이나 TV 화면에서 가미카제 응원을 발견하면 제보해달라"고 요청했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)