뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"FIFA, 북중미 월드컵서 일본 '가미카제' 응원 막아야"

유영규 기자
작성 2026.06.11 08:38 조회수
"FIFA, 북중미 월드컵서 일본 '가미카제' 응원 막아야"
▲ 카타르 월드컵 당시 일본 측 응원단이 '가미카제' 티셔츠 들고 응원하는 모습

서경덕 성신여대 교수는 12일 개막하는 '2026 북중미 월드컵'과 관련해, 일본 측의 '가미카제'(神風) 응원을 막아야 한다고 주장했습니다.

서 교수는 오늘(11일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "남아프리카공화국, 카타르 월드컵에 이어 가미카제 응원이 나온다면 국제축구연맹(FIFA)이 막아야 한다"며 "가미카제 응원이 등장하면 FIFA 측에 알리고, 전 세계 기자단에 고발할 예정"이라고 말했습니다.

가미카제는 제2차 세계대전이 끝날 무렵 폭탄이 실린 전투기를 몰고 적군의 전함 등에 충돌한 일본의 자폭 특공대를 말합니다.

서 교수는 2022년 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 욱일기 응원을 할 때 경기장 안전요원들이 곧바로 제지했으나, 또 다른 경기에서는 일본 응원단이 가미카제 티셔츠를 들고 응원하는 모습이 포착됐다고 소개했습니다.

2010년 남아공 월드컵 때는 일본 측 응원단에서 가미카제 머리띠를 둘러매고 응원을 해 논란이 됐다고도 했습니다.

그는 "세계적인 공론화를 통해 월드컵 무대에서 가미카제 응원이 등장하지 않도록 조치를 취할 것"이라며 "월드컵 현장이나 TV 화면에서 가미카제 응원을 발견하면 제보해달라"고 요청했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지