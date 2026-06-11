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[에디터픽] 한국에 성형하러 온 태국인 정체..국정원 '참교육' 설계한 이유였다

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작성 2026.06.11 09:04 조회수
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9일 오전, 태국 방콕 근처 부둣가의 창고.

단속 차량들이 모여듭니다.

'NIS'라고 적힌 한국 국가정보원과 'DSI' 태국 특별조사국의 요원들이 함께 창고를 급습합니다.

창고 안에는 마약 제조용 원료 물질들이 쌓여 있습니다.

국정원은 태국 마약통제청 등과 합동으로 태국 내 마약 원료 물질 보관 창고 10곳을 급습해서 아세톤과 염산 등 약 50톤을 압수했다고 밝혔습니다.

만약 마약으로 제조된다면, 필로폰 21톤이나 합성마약 '야바' 11억 정을 만들 수 있다고 국정원은 설명했습니다.

7억 명이 동시에 투약할 수 있는 양으로, 금액으로는 8조 4천억 원어치라는 겁니다.

우리 정부 기관이 해외 마약 생산기지를 현지 당국과 함께 직접 단속한 건 이번이 처음입니다.

[국정원 국제범죄정보센터 관계자 (음성변조) : 이번 해외 마약 생산기지 타격 합동 작전은 한국뿐만 아니라 아시아 전역에 공급되고 있는 마약의 생산 원점을 붕괴시켰다는 데 의미가 큽니다.]

작전의 계기는 국정원이 지난 4월, 국내에서 태국인 거물급 마약상인 타파난을 검거한 일이었습니다.

태국 마약의 50% 넘게 유통시키던 타파난이 성형 시술을 받기 위해서 신분을 위장한 채 한국에 들어왔다가 양국 정보 당국의 공조로 붙잡혔는데, 그때부터 마약 공급 '원점 타격'을 위한 합동 작전이 세워졌다는 겁니다.

아누틴 태국 총리는 현지 언론에 대한민국 정부, 특히 국정원과 긴밀한 협력의 결과라고 강조했습니다.

국정원, 현지서 급습.."마약 창고서 7억 명분 원료 압수" (2026.06.10 8뉴스)

(취재 : 김혜영, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 이준호, 화면제공 : 국정원, 제작 : 디지털뉴스부)
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