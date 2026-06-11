[속보] 5월 취업자 4만 명 감소…1년 5개월 만에 '마이너스'

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지난달 취업자 수가 1년 5개월 만에 감소했습니다.유례없는 반도체 호황에도 중동전쟁이 장기화하면서 제조업 일자리는 급감했고, 청년 고용 한파도 계속됐습니다.오늘(11일) 국가데이터처가 발표한 '5월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천912만 명으로 작년 동월 대비 4만 명 감소했습니다.취업자 수가 감소한 건 비상계엄 여파로 내수 심리가 냉각되고 연말 정부 일자리 사업 종료 영향을 받았던 2024년 12월(-5만2천 명) 이후 처음입니다.올해 들어서는 취업자 수가 1월 10만8천 명 늘었다가 2∼3월 증가 폭이 20만 명대로 확대된 뒤 지난 4월(7만 4천 명) 축소됐습니다.15세 이상 고용률은 63.3%로 작년보다 0.5%포인트(p) 떨어지며 지난 4월(-0.2%p)에 이어 2개월 연속 하락했습니다.하락폭은 2021년 2월(-1.4%p) 이후 5년 3개월만에 가장 컸습니다.산업별로 제조업이 14만 명 줄며 23개월 연속 감소세를 보였습니다.감소 폭은 지난 4월(-5만 5천 명)보다 2배 이상으로 확대됐습니다.2019년 2월(-15만 1천 명) 이후 가장 큰 폭의 감소세입니다.데이터처 빈현준 사회통계국장은 "자동차, 고무플라스틱 업종에서 취업자 수가 감소했다"며 "최근 수출 증가는 반도체가 주도하고 있으나 취업자에서 반도체가 차지하는 부분이 크지 않다"고 설명했습니다.농림어업(-12만 1천 명), 전문과학 및 기술 서비스업(-8만 9천 명) 등도 줄었습니다.연령대별로 청년 고용 부진이 이어졌습니다.청년층(15∼29세) 취업자는 1년 전보다 25만 5천 명 감소했습니다.코로나19 영향이 컸던 2021년 1월(-31만 4천 명) 이후 최대폭 감소입니다.청년층 고용률은 43.8%로, 1년 전보다 2.4%p 하락했습니다.실업자는 87만 8천 명으로 2만 5천 명 늘었고, 실업률은 2.9%로 0.1%p 상승했습니다.비경제활동인구는 26만 4천 명 증가했고, 이 가운데 '쉬었음' 인구는 4만 7천 명 늘었습니다.(사진=연합뉴스)