이정후, 18경기 연속 안타 행진…샌프란시스코 '끝내기 승'

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 연속 경기 안타 기록을 18경기로 늘렸습니다.이정후는 오늘(11일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했습니다.전날 추신수(현 SSG 랜더스 구단주 보좌역), 김하성(애틀랜타 브레이브스)을 넘어 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 세웠던 이정후는 자신의 기록을 한 경기 더 경신했습니다.시즌 23번째, 최근 3경기 연속 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 작성한 이정후는 시즌 타율을 0.335에서 0.338(234타수 79안타)까지 끌어올렸습니다.이정후는 MLB 타율 전체 2위를 유지했고, 이날 경쟁자들의 성적에 따라 순위는 바뀔 수도 있습니다.지난 달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 안타 행진을 이어온 이정후는 2회말 첫 타석에서 삼진으로 아웃됐습니다.선두 타자로 나선 그는 왼손 투수 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진을 기록했습니다.1볼 1스트라이크에서 4개 연속 파울로 걷어내는 등 치열한 볼카운트 싸움을 펼치다가 2볼 2스트라이크에서 몸쪽 낮은 싱킹 패스트볼에 헛스윙하면서 물러났습니다.0대 2로 뒤진 4회말 두 번째 타석에선 범타를 쳤습니다.그리핀의 바깥쪽 낮은 코스의 스위퍼를 쳤다가 2루 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코 타선은 그리핀의 호투에 꽁꽁 묶이면서 6회초까지 0대 6으로 끌려갔고, 6회말 공격에서 맷 채프먼의 솔로 홈런으로 간신히 1대 6으로 추격했습니다.이정후는 6회말 주자 없는 2아웃에서 안타를 생산했습니다.초구 낮은 커브를 걷어 올려 우전 안타를 치고 1루를 밟았습니다.스트라이크존을 벗어난 '보여주기식' 공이었으나 이정후는 기가 막힌 배트 기술로 안타를 만들어냈습니다.이후 이정후는 그리핀의 폭투 때 2루로 진루했고 후속 타자 브라이스 엘드리지가 삼진으로 물러나 득점에 실패했습니다.이정후는 3대 9로 밀린 8회말 공격에서 볼넷을 얻어냈습니다.채프먼과 라파엘 데버스의 연속 타자 홈런으로 워싱턴 우완 불펜 팩스턴 슐츠는 제구가 흔들리기 시작했고, 이정후는 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 기록했습니다.이후 이정후는 2루 도루를 성공했고, 대니얼 수색의 좌전 적시타 때 홈을 밟았습니다.이정후는 7대 10으로 추격한 9회말 마지막 공격 노아웃 1, 2루 기회에서 두 번째 안타를 쳤습니다.워싱턴은 흔들리던 불펜 거스 바를랜드를 강판하고 이정후를 겨냥해 좌완 불펜 미첼 파커를 내세웠습니다.이정후는 1볼 2스트라이크에서 5구째 바깥쪽 직구를 밀어 쳐 좌전 안타를 터뜨렸습니다.이정후의 안타는 대역전 드라마의 발판이 됐습니다.후속타자 엘드리지는 우월 만루 홈런을 터뜨리며 11대 10으로 경기를 끝냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)