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한국 LNG운반선 호르무즈 해협 통과…HMM 유조선 이어 두 번째

한승구 기자
작성 2026.06.11 08:09 조회수
한국 LNG운반선 호르무즈 해협 통과…HMM 유조선 이어 두 번째
▲ 호르무즈 탈출한 첫 한국 유조선 '유니버설 위너'호

중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 또 한 척이 해협을 빠져나왔다고 해양수산부는 밝혔습니다.

한국 선박의 호르무즈 해협 통과는 HMM 유조선 유니버설 위너호에 이어 두 번째입니다.

이 선박은 한국 선사가 운용하는 액화천연가스 LNG 운반선으로, 한국인 선원 8명이 승선 중이며 현재 호르무즈 해협을 빠져나와 정상적으로 항해 중입니다.

목적지는 한국은 아닙니다.

이 선박의 통항을 위한 이란 측과의 협의 등은 외국 용선주 측이 주도한 것으로 알려졌습니다.

용선주는 선사로부터 배를 빌려 사용하는 기업을 가리킵니다.

해수부는 "해당 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다"며 "선사, 선명, 용선주 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선원 및 선사의 입장 등을 감안해 공개할 수 없다"고 했습니다.

이에 따라 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박은 24척으로 줄었습니다.

해협 내 한국인 선원은 외국 선박에 승선 중인 인원을 포함해 모두 139명입니다.

(사진=연합뉴스)
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