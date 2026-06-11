한국 LNG 운반선 호르무즈 해협 통과…HMM 유조선 이어 두 번째

▲ 호르무즈 탈출한 첫 한국 유조선 '유니버설 위너'호

중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박 또 한 척이 해협을 빠져나왔습니다.한국 선박의 호르무즈 해협 통과는 HMM 유조선 유니버설 위너호에 이어 두 번째입니다.해양수산부는 오늘(11일) "호르무즈 해협 안쪽에서 두 번째 우리나라 선박이 해협을 통과했다"고 밝혔습니다.이 선박은 한국 선사가 운용하는 액화천연가스(LNG) 운반선으로, 한국인 선원 8명이 승선 중이며 현재 호르무즈 해협을 빠져나와 정상적으로 항해 중입니다.목적지는 한국은 아닙니다.이 선박의 통항을 위한 이란 측과의 협의 등은 외국 용선주 측이 주도한 것으로 알려졌습니다.용선주는 선사로부터 배를 빌려 사용하는 기업을 가리킵니다.해수부는 "해당 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다"며 "선사, 선명, 용선주 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선원 및 선사의 입장 등을 감안해 공개할 수 없다"고 했습니다.한국 선박의 호르무즈 해협 통과는 유니버설 위너호가 해협에서 빠져나온 지 약 20일 만입니다.200만 배럴의 원유를 실은 이 유조선은 전날 울산항에 도착했습니다.유니버설 위너호의 경우 통항을 위해 정부가 이란 측과 협의했습니다.이에 따라 호르무즈 해협에 발이 묶인 한국 선박은 24척으로 줄었습니다.해협 내 한국인 선원은 외국 선박에 승선 중인 인원을 포함해 모두 139명입니다.(사진=연합뉴스)