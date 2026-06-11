책임론 휩싸인 정청래…"국민은 영원, 정권은 짧다"

<앵커>



민주당에선 정청래 민주당 대표가 지방 선거 결과에 책임을 지고 연임을 포기해야 한다는 이재명 대통령 최측근 인사의 발언이 나왔습니다. 정 대표는 반성할 건 반성하겠다면서도 국민은 영원하고 정권은 짧다는 뼈 있는 말을 던졌습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지방선거 이후 처음 열린 민주당 최고위원회의를 선거 책임론에 휩싸인 정청래 대표가 주재했습니다.



정 대표는 비판과 질책을 겸허히 받들겠다며 이재명 대통령의 선거 결과 평가엔 공감한다고 언급했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 반성할 것은 반성하겠다, 성찰할 것은 성찰하겠다.]



정 대표에 대해 친명계 최고위원들은 "승리로 이끌지 못하고 실패한 지도부"라고 비판했고, 친청계 최고위원들은 "죽도록 싸운 동지들을 조롱하냐"고 엄호했습니다.



설전이 이어지자 정 대표가 다시 나서 이렇게 말했는데,



[정청래/민주당 대표 : 국민이 곧 하늘입니다. 국민을 이기는 정권은 없습니다. 국민은 영원하고 정권은 짧습니다.]



발언의 진의를 놓고 해석도 분분했습니다.



이재명 정부를 포함한 표현이 아니냔 해석까지 나왔는데, 청와대 관계자는 "당무에 대한 언급은 적절치 않다"는 반응만 보였습니다.



이어진 비공개 최고위원회의에선 정 대표 측 이지은 대변인의 그제(9일) 발언이 도화선이 됐습니다.



[이지은/민주당 대변인 (그제, 유튜브 '박시영TV') : 윤석열이 누구 찍어서 당 대표 시키고 이거 엄청 욕을 했었는데, '대통령이 지금 그거 하시는 건가 설마' 이런 생각이 드는 거예요.]



차기 당권 경쟁과 관련해 이 대통령이 정 대표 아닌 김민석 국무총리에게 힘을 실어준단 일각의 해석과 관련한 발언인데, 친명계 최고위원들은 '어떻게 윤석열 전 대통령과 비교할 수 있느냐'고 발끈했고, 결국 이 대변인은 '언어의 정제됨이 부족했다'며 자리에서 물러났습니다.



이 대통령의 측근으로 불리는 김용 전 민주정책연구원 부원장 등이 "차기 당권 포기를 고려해야 한다"고 정 대표를 직격 하는 발언들을 내놓는 상황에 대해 정 대표는 말을 아꼈습니다.



[정청래/민주당 대표 : (당 안팎의 이런 지적에 대해서 좀 어떤 입장이신지 말씀 여쭙고 싶습니다.) …….]



민주당 대표 경선 출마를 공식화한 김민석 국무총리는 조정식 국회의장을 만난 자리에서 "국회로 돌아올 준비를 하고 있다"며 "여당이 국정을 잘 뒷받침하도록 노력하겠다"고 말하기도 했습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 김예지·이연준)