중동 긴장·AI 매도세에 뉴욕증시 털썩…나스닥 2%↓

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

현지시각 10일 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되고, 인공지능(AI) 반도체·기술주에 대한 차익실현 매물이 쏟아지면서 뉴욕증시가 일제히 하락 마감했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 953.33포인트, 1.87% 내린 49,918.78에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 119.66포인트, 1.62% 내린 7,266.99에 마감했습니다.기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 509.32포인트, 1.98% 내린 25,169.50에 거래를 마쳤습니다.뉴욕증시는 AI 관련주 고평가 우려에 이어 중동발 악재가 터지면서 3주 만에 처음으로 이틀 연속 하락세를 기록했습니다.최근 증시 상승을 이끌었던 반도체와 AI 관련 종목들이 다시 큰 폭으로 내리며 지수 하락을 주도했습니다.AI 대장주 엔비디아는 3.4% 하락했고, 마이크론 테크놀로지는 4.7% 떨어졌습니다.필라델피아 반도체지수는 3.6% 내렸습니다.특히 AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 부품 구매 자금 조달을 위해 70억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표한 이후 23.1% 폭락했습니다.70억 달러는 약 9조 5,000억 원 규모입니다.오는 12일 예정된 스페이스X의 기업공개를 앞두고 투자자들이 현금을 확보하기 위해 기술주 비중을 줄이고 있다는 분석도 나왔습니다.중동 정세 불안도 투자 심리를 위축시켰습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 트루스소셜에 밤사이 이란과의 교전을 언급하며 '대가를 치러야 할 것'이라고 경고한 데 이어, '이란을 더 강하게 타격할 것'이라고 말했습니다.이어 마수드 페제시키안 이란 대통령도 강력 대응 방침을 밝히며 위기감이 커졌습니다.양국 충돌 우려에 국제유가는 상승했습니다.8월 인도분 브렌트유 선물은 1.80% 오른 배럴당 93.10달러에 거래를 마쳤습니다.7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.07% 오른 배럴당 90.03달러에 마감했습니다.오전에 발표된 미국 5월 소비자물가지수(CPI)도 시장의 인플레이션 경계심을 자극했습니다.미국 5월 CPI는 전년 동월 대비 4.2% 올라 3년 만에 가장 큰 상승폭을 기록했습니다.변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.9% 올라 시장 예상치에 부합했습니다.하지만 유가 상승으로 향후 인플레이션 압력이 장기화할 수 있다는 우려가 커졌습니다.시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)가 연말까지 최소 한 차례 기준금리를 인상할 가능성을 자산 가격에 선반영하려는 움직임이 나타나고 있다는 분석이 나옵니다.채권시장에서는 장기 인플레이션 우려가 반영됐습니다.10년 만기 미 국채 금리는 4.55%로 3bp 상승했습니다.통화정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 4.12%로 소폭 하락했습니다.안전자산인 금도 약세를 보였습니다.국제 금 현물 가격은 온스당 4,077.91달러로 4.3% 급락했습니다.유가 상승에 따른 인플레이션 및 추가 금리 인상 우려로 이자를 지급하지 않는 금의 투자 매력이 약화한 영향으로 풀이됩니다.노스라이트 자산운용의 최고투자책임자(CIO) 크리스 자카렐리는 "지금과 같은 중동 긴장 상황이 그대로 유지되거나 악화한다면 시장의 모든 낙관적인 물가 예측은 빗나갈 것"이라며 "에너지 가격 상승이 물가 하락세를 가로막을 수 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)