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"39년 전 쟁취한 참정권 훼손"…18개 대학 동시 시국선언

동은영 기자
작성 2026.06.11 06:34 조회수
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<앵커>

전국 18개 대학 총학생회가 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언문을 발표했습니다. 민주주의를 흔들 수 있는 이 시스템 결함을 어떻게 고쳐나갈 것인지 기성세대가 보여줘야 할 차례입니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

6·10 민주화항쟁 39주년인 어제(10일) 전국 대학 캠퍼스 곳곳에서 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언이 동시다발로 진행됐습니다.

시국선언에는 건국대, 고려대, 서강대, 서울대, 연세대, 전남대 등 전국 18개 대학 총학생회가 참여했습니다.

학생들은 기말고사를 앞두고 있지만, 이번 사태에 대한 분노를 참지 못해 시국선언에 참여하게 됐다고 말했습니다.

[김진구·조성준·이한결·한승리/고려대 정치외교학과 : 시험도 중요하지만 저희가 시험을 위해서 배우는 과목에서 강조를 하는 게 민주주의고 그런 민주주의가 훼손된 그런 상황이기 때문에….]

대학생들은 국회 국정조사와 특검을 통한 철저한 진상 조사, 책임자들에 대한 엄중한 처벌, 그리고 선거관리위원회의 구조적인 개혁을 촉구했습니다.

참가자들은 또, 39년 전 오늘 대학생과 시민들이 거리로 나와 쟁취한 참정권이 오늘날 심하게 훼손됐다고 강하게 비판했습니다.

[황인서/연세대 비상대책위원장 : 이한열 열사가 지키고자 했던 민주주의 앞에서, 국민이 투표소에서 자신의 권리를 보장받지 못했다는 사실이, 청년들이 다시 광장에 서서 '한 표를 지켜라'라고 외쳐야 한다는 현실이 부끄럽지 않습니까.]

학생들은 이번 사태는 진보와 보수, 여야의 문제가 아니라며, 대한민국이 민주공화국으로 남을 수 있는가에 대해 이번 사태의 본질과 심각성에 대해 묻고 있는 거라고 목소리를 높였습니다.

(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 이상민)
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