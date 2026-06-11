미·이란 긴장 재고조에 국제유가 상승…WTI 2.1%↑

▲ 국제유가

현지시각 10일 미국과 이란 간 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 상승했습니다.이날 런던 ICE 선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 93.10달러로 전장 대비 1.80% 올랐습니다.뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 90.03달러로 전장보다 2.07% 상승했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 강도 높은 군사 경고를 보낸 것이 국제유가를 끌어올렸습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 이란을 향해 "대가를 치러야 할 것"이라고 예고한 데 이어, 기자들에게 "오늘 이란을 더 강하게 타격할 것"이라고 말했습니다.이란 측도 강력 대응 방침을 밝혔습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 트럼프 대통령의 위협에 대해 "절박함의 방증일 뿐"이라며 "어떠한 압박이나 위협에도 굳건히 맞설 것"이라고 강조했습니다.시장에서는 양측 충돌 가능성을 우려하고 있습니다.자산운용사 아젠트 캐피털 매니지먼트의 제드 엘러브룩은 이러한 상황에 대해 "중대한 의미를 갖는다"며 호르무즈 해협에 차질이 생기거나 전쟁이 장기화할 경우 유가가 급등할 가능성이 크다고 내다봤습니다.