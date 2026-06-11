1. 추가 용지 70% '무번호'…'50% 미만 인쇄' 1,371곳



선관위가 지방선거 당일 추가로 보낸 투표용지 2만 4천577장 가운데 70%가 '일련번호가 없는 무번호 용지'였던 것으로 확인됐습니다. 투표용지를 선거인 수의 절반도 안 되게 인쇄한 투표소가 전국 1천371곳으로 늘었습니다.



2. '증거물 확보' 현장검증 나섰지만…"이미 폐기 처분"



법원이 투표용지 부족 사태가 벌어졌던 송파구 투표소 현장검증에 나섰지만 집행에 실패했습니다. 투표용지를 보관하던 상자를 증거물로 확보하려던 것인데, 이 상자는 이틀 전 이미 폐기된 것으로 드러났습니다.



3. 트럼프 "오늘 더 강하게 타격"…이란 "굳게 맞설 것"



트럼프 미국 대통령이 또 더 강력하게 이란을 타격할 거라고 경고했습니다. 이란 대통령도 굳건히 맞서겠다고 대응했습니다.



4. 한-EU 정상 "북의 러시아 군사 지원 강력 규탄"



첫 유럽 순방에 나선 이재명 대통령이 벨기에 및 유럽연합 정상들과 회담을 가졌습니다. 유럽연합 정상과의 공동성명에는 러시아에 대한 북한의 군사적 지원을 강력히 규탄하고 북핵 문제에 심각한 우려를 표명한다는 내용이 담겼습니다.