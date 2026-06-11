미 "이란 봉쇄 위반" 유조선 공격…인도 "자국민 3명 실종" 항의

▲ 미국, 호르무즈 해협 봉쇄

미국이 대이란 해상봉쇄를 위반했다며 오만해역에서 팔라우 선적 유조선을 전투기로 공격했습니다.인도 정부는 피격된 선박에 인도인 선원 24명이 타고 있었으며, 이 가운데 3명이 실종 상태라고 성명을 내고 자국 주재 미국 대사 대리를 초치해 항의했습니다.미국 중부군사령부(CENTCOM)는 10일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 "9일 밤 11시 14분쯤 오만만에서 해상봉쇄를 위반해 이란으로부터 석유를 운송하려고 시도하던 선박을 무력화했다"고 밝혔습니다.CENTCOM은 무력화한 선박이 팔라우 선적 세테벨로호이며, 반복적으로 미군의 지시를 따르지 않아 미군 전투기가 기관실을 겨냥해 정밀 사격을 했다고 전했습니다.CENTCOM은 지난 8일에도 이란으로 향하던 팔라우 선적 마리벡스호를 무력화했습니다.미군은 지난 4월 13일부터 대이란 해상봉쇄를 시작한 이후 지금까지 봉쇄 명령을 따르지 않은 선박 8척을 무력화했고, 134척을 회항시켰으며, 인도적 지원 선박 42척의 통항을 허용했다고 밝혔습니다.이에 대해 인도 외교부는 상선 세테벨로호에 인도인 선원 24명이 탑승했으며, 이 가운데 21명은 구조됐지만 3명은 실종 상태라고 밝혔습니다.또 제이슨 믹스 자국 주재 미국 대사 대리를 초치해 항의했다고 로이터통신 등이 보도했습니다.인도 외교부는 성명에서 미국을 거명하지는 않았지만, "이 지역 선박을 향한 계속된 공격을 심각하게 우려한다"며 "즉각적인 긴장 완화와 협상을 통한 외교적 해결로 역내 평화와 안정을 회복할 것"을 촉구했습니다.그러면서 "상선과 민간 시설을 겨냥한 공격은 멈춰야 한다"며 "국제법에 부합하는 역내 자유항행과 국제 수로를 통한 통상이 조기에 회복돼야 한다"고 강조했습니다.