김혜경 여사, 벨기에서 젊은 클래식 음악인 만나 격려

▲ 이재명 대통령과 벨기에를 방문 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 한국대사관에서 K-클래식 공연 후 박수를 치고 있다.

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이재명 대통령의 유럽 순방에 동행한 김혜경 여사가 벨기에에서 활동 중인 '클래식 꿈나무'들을 격려했습니다.김 여사는 이날 벨기에 브뤼셀의 한국 대사관저에서 열린 '차세대 K-클래식 음악인과의 대화' 행사에서 젊은 음악인들과 그 지원자들을 만나 연주를 듣고 차담회를 가졌습니다.벨기에에서 열리는 '퀸엘리자베스 콩쿠르' 준우승자인 김태연 첼리스트 등의 공연을 관람한 김 여사는 "눈물 나는 것을 억지로 참느라 정말 힘들었다"며 "피아노를 전공한 음악인이자 대한민국 국민으로서 긍지와 뿌듯함을 느낀다"고 감동을 전했습니다.그러면서 "요즘 클래식을 하는 젊은 분들에 대해 팬덤이 형성되고 있는 것 같아서 그런 모습이 너무 좋더라"며 "요즘 해외 순방을 가면 항상 K-팝, K-드라마, K-코스메틱을 얘기하면서 '너희는 어디서 그럼 힘이 나오느냐'고 묻는데, 여러분을 뵈니 여기서 나오는 것 같다"고 언급했습니다.현지에서 유학 중인 이들을 돕는 '호스트 가족'을 향해서도 "다양한 국적의 음악인을 흔쾌히 맞아주는 전통에서 음악을 사랑하는 이들의 인간적 연대와 우정을 느꼈다"고 감사를 표했습니다.또 유학 중인 이들의 고충을 듣고는 "얼마나 외로우시겠냐. 저도 예전에 조금 공부해서 알지만 자신과의 싸움이잖느냐. 타지에서 공부하는 게 얼마나 힘드시겠느냐"고 격려했습니다.(사진=연합뉴스)