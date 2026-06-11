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김혜경 여사, 벨기에서 젊은 클래식 음악인 만나 격려

강청완 기자
작성 2026.06.11 01:48 조회수
김혜경 여사, 벨기에서 젊은 클래식 음악인 만나 격려
▲ 이재명 대통령과 벨기에를 방문 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 한국대사관에서 K-클래식 공연 후 박수를 치고 있다.

이재명 대통령의 유럽 순방에 동행한 김혜경 여사가 벨기에에서 활동 중인 '클래식 꿈나무'들을 격려했습니다.

김 여사는 이날 벨기에 브뤼셀의 한국 대사관저에서 열린 '차세대 K-클래식 음악인과의 대화' 행사에서 젊은 음악인들과 그 지원자들을 만나 연주를 듣고 차담회를 가졌습니다.

벨기에에서 열리는 '퀸엘리자베스 콩쿠르' 준우승자인 김태연 첼리스트 등의 공연을 관람한 김 여사는 "눈물 나는 것을 억지로 참느라 정말 힘들었다"며 "피아노를 전공한 음악인이자 대한민국 국민으로서 긍지와 뿌듯함을 느낀다"고 감동을 전했습니다.

이재명 대통령과 벨기에를 방문 중인 김혜경 여사가 10일(현지시간) 브뤼셀 한국대사관에서 열린 'K-클래식 음악인과의 대화'에서 퀸엘리자베스 콩쿠르 준우승 김태연씨와 포옹하고 있다.
그러면서 "요즘 클래식을 하는 젊은 분들에 대해 팬덤이 형성되고 있는 것 같아서 그런 모습이 너무 좋더라"며 "요즘 해외 순방을 가면 항상 K-팝, K-드라마, K-코스메틱을 얘기하면서 '너희는 어디서 그럼 힘이 나오느냐'고 묻는데, 여러분을 뵈니 여기서 나오는 것 같다"고 언급했습니다.

현지에서 유학 중인 이들을 돕는 '호스트 가족'을 향해서도 "다양한 국적의 음악인을 흔쾌히 맞아주는 전통에서 음악을 사랑하는 이들의 인간적 연대와 우정을 느꼈다"고 감사를 표했습니다.

또 유학 중인 이들의 고충을 듣고는 "얼마나 외로우시겠냐. 저도 예전에 조금 공부해서 알지만 자신과의 싸움이잖느냐. 타지에서 공부하는 게 얼마나 힘드시겠느냐"고 격려했습니다.

(사진=연합뉴스)
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