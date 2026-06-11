이 대통령 "EU와 비밀정보보호 협정 협상 개시"

▲ 이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 열린 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과의 공동언론발표에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 유럽연합(EU)과 정상회담을 마친 뒤 "양측의 안보·방위 협력을 강화하기 위해 '비밀정보보호 협정'을 체결하기 위한 협상을 개시하기로 했다"고 밝혔습니다.이 대통령은 한-EU 공동언론발표문을 통해 "국제질서의 불확실성이 커지면서 인도·태평양 지역의 안보와 유럽의 안보가 점점 긴밀히 연계되고 있다"며 이같이 말했습니다.이어 "비밀정보보호 협정이 조속히 체결돼 양측이 민감 정보를 안전하게 공유하고, 이를 활용한 산업·연구 협력도 활발히 진행되길 기대한다"고 언급했습니다.이 대통령은 또 "한반도 및 국제사회의 평화, 안정, 번영을 위해 양측이 긴밀히 협력하기로 했다"며 "회담에서 북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위해 EU의 변함없는 지지와 건설적 역할을 당부드렸고, 양측이 협력하기로 뜻을 모았다"고 전했습니다.중동 정세와 관련해서는 "중동 내 평화와 안정이 조속히 회복되고, 호르무즈 해협의 즉각적 개방과 선박의 자유로운 통항을 보장하는 것이 중요하다는 점에 의견을 모았다"고 밝혔습니다.또 "우크라이나의 평화 회복과 재건을 위한 양측의 기여 의지도 재확인했다"고 덧붙였습니다.경제 영역과 관련해서는 디지털통상협정을 체결했다는 점을 알리며 "안정적인 데이터 비즈니스 환경이 구축되고, 양측 간 디지털 교역은 더 활성화될 것"이라고 설명했습니다.이어 "미래산업 분야에서도 호혜적인 협력을 이어가기로 했다"면서 "탄소 중립과 에너지 전환을 위한 협력을 강화하고 인공지능, 양자 기술 등 분야에서 공동 연구와 연구자 교류를 확대하기로 했다"고 전했습니다.이 대통령은 양측이 '승객 예약자료 전송 협정'을 타결했다는 점도 소개했습니다.여행자를 통한 마약·총기 등 위해 물품의 밀반입 증가에 대응하려면 관세 당국이 우범 여행자를 미리 선별해 검사할 수 있어야 하는데, 이번 협정을 통해 EU 국적 항공사의 승객 예약 자료를 입수할 법적 기반이 마련됐다고 설명했습니다.그러면서 "이로써 테러, 마약 등 초국가 범죄를 예방하기 위한 양측 간 협력이 더욱 강화될 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "한국과 EU는 1963년 수교 이래 60여 년간 우호 협력 관계를 발전시켜 왔다"며 "양측은 정치·경제·안보 분야에서 제도적 기반을 공고히 구축했고, 전략적 동반자로서 깊은 신뢰를 쌓아 왔다"고 돌아봤습니다.이어 "오늘 회담에서 우리는 양측 관계를 더욱 발전시키겠다는 의지를 재확인하고, 구체적 협력 방안을 심도 있게 협의했다"며 "변화하는 국제질서 속에서 공동의 국익을 수호할 방안을 찾고 양측 국민의 삶에 도움이 될 실질적 성과를 만들 수 있었다"고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)