[친절한 경제] 칠순 넘어도 출근…200만 첫 돌파

<앵커>



목요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자 칠순을 넘겨서도 일하시는 분들이 많다면서요?



<기자>



그렇습니다. 70세 이상 취업자가 지난해 216만 2천 명으로 200만을 처음으로 돌파를 했는데요.



전년 대비 9.2% 올랐습니다.



언제부터 70대 취업자가 이렇게 많아졌나 싶잖아요.



2018년만 해도 70세 이상 취업자는 121만 9천 명 수준이었는데요.



2021년 156만 6천 명으로 150만 명을 넘어선 데 이어, 지난해에는 200만 명대에 진입했습니다.



6년 만에 1.8배, 거의 두 배가 된 겁니다.



전체 취업자에서 차지하는 비중도 2018년 4.5%에서 지난해 7.5%로 높아졌습니다.



성별로 보면 남성 취업자는 111만 3천 명, 여성 취업자는 104만 9천 명이었는데요.



남성은 2024년에 처음으로, 여성은 지난해 처음으로 100만 명을 돌파했습니다.



요즘 70대분들 보면 예전과 달리 정정하신 분들 정말 많잖아요.



건강수명이 길어지면서 일할 수 있는 기간 자체가 늘어난 영향도 있습니다.



다만 생계 문제도 빼놓을 수는 없습니다.



우리나라 66세 이상 노인 빈곤율은 39.7%였는데요.



쉽게 말하면 노인 10명 가운데 4명 가까이가 중위소득의 절반에도 못 미치는 소득으로 생활한다는 뜻입니다.



OECD 평균인 14.8%의 두 배를 훌쩍 넘어서 회원국 가운데 가장 높은 수준입니다.



<앵커>



인구 구조가 노령화되면서 자연스러운 현상이라고 봐야겠죠?



<기자>



특히 지난해에는 60세 이상 취업자 수가 50대를 처음으로 넘어섰습니다.



지난해 60세 이상 취업자는 683만 4천 명이었습니다.



반면 50대 취업자는 667만 9천 명이었는데요.



60세 이상 취업자가 50대 취업자보다 15만 5천 명 많아진 겁니다.



연령별 취업자 통계가 시작된 1963년 이후 처음 있는 일입니다.



그동안 50대는 우리 노동시장의 중심 연령대로 여겨졌는데요.



이제는 60세 이상 취업자가 50대보다 많아질 정도로 노동시장도 빠르게 고령화되고 있는 겁니다.



배경에는 인구 구조 변화가 있습니다.



70세 이상 인구는 2018년 502만 5천 명에서 지난해 682만 2천 명으로 크게 늘었습니다.



고령 인구 자체가 많아지면서 경제활동에 참여하는 사람도 함께 늘고 있는 겁니다.



반면 청년층은 일터에 들어가는 시점이 점점 늦어지고 있습니다.



기업들이 신입보다 경력직 채용을 선호하면서 첫 일자리를 구하는 데 걸리는 시간이 길어지고 있는데요.



지난 4월 기준 구직 기간 6개월 이상인 장기 실업자는 10만 8천 명으로, 1년 전보다 3만 명 늘었습니다.



전체 실업자 가운데 비중도 12.7%로, 22년 만에 가장 높았습니다.



장기 실업자의 절반 이상은 청년층과 30대였는데요.



결국 고령층은 일터에 더 오래 남고, 청년층은 노동시장에 더 늦게 들어오는 현상이 함께 나타나고 있는 겁니다.



<앵커>



끝으로 물가가 요새 안 오르는 게 없다지만 일주일 만에 이 정도면 정말 많이 올랐네요?



<기자>



그렇습니다. 원래 비쌌던 킹크랩뿐만 아니라 광어나 갈치 가격도 올랐는데요.



그러면서 횟값과 생선구이값이 들썩이고 있습니다.



최근 노량진 수산시장에서는 킹크랩 가격이 일주일 만에 56% 넘게 올랐고요.



갈치나 대게, 낙지 가격도 20%대로 상승했습니다.



횟감으로 많이 찾는 자연산 광어도 30% 넘게 올랐고, 농어, 참돔 가격도 오름세를 보이고 있습니다.



가장 걱정되는 품목은 오징어입니다.



지난달 오징어 어획량은 9톤에 그쳤는데요.



1년 전 같은 기간보다 77% 가까이 줄었습니다.



업계에서는 기후변화로 조업 여건이 나빠진 데다, 중동 전쟁이 길어지고 있죠.



유류비 부담까지 커지면서 조업을 포기하는 어민들도 늘고 있다고 설명합니다.



이런 수급 불안은 식당가에도 영향을 주고 있는데요.



서울의 한 꼼장어 전문집은 수급에 차질이 생기자, 해외산 대신 부산산 꼼장어를 들여오고, 가격도 기존 1만 5천 원에서 1만 9천 원으로 올렸습니다.



문제는 앞으로입니다.



국립수산과학원은 올여름 우리 바다 수온이 평년보다 1도 이상 높을 것으로 전망했는데요.



수온이 높아지면 양식장 피해가 커질 수 있고, 결국 수산물 가격에도 부담으로 이어질 수 있습니다.



정부는 비축 수산물 8천 톤을 풀고, 시세보다 30~40% 저렴하게 공급해서 가격 안정에 나선다는 계획입니다.