잠실 투표용지 보관상자, 보전 명령 통보 전 폐기돼

▲ 지난 6월 5일 투표함이 이송된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 내부에서 발견된 구 선거관리위원회가 이 투표소로 보낸 것으로 추정되는 투표용지 박스

투표용지 부족 사태가 벌어진 잠실7동 제2투표소에서 사라진 투표용지 보관상자가 이미 폐기된 것으로 파악됐습니다.이 상자는 그제(9일) 개혁신당 김정철 최고위원의 증거보전 신청이 받아들여져 어제 오후 3시 서울동부지법 민사51단독 김지연 부장판사와 법원 관계자들이 현장 검증을 통해 확보하려 한 증거물입니다.결국 김 부장판사는 약 26분 만에 빈손으로 돌아갔습니다.송파구 선관위 관계자는 그제 낮 폐기물 업체에서 해당 상자를 수거해갔다고 밝혔습니다.법원에서 증거보전 대상 목록이 넘어온 건 그제 오후 5시 반쯤인 만큼, 해당 상자를 보관해야 한다는 사실을 알기 전에 폐기가 이뤄졌다는 게 이 관계자 설명입니다.이 상자는 선관위의 부실한 선거 사무 실태를 보여주는 물품 중 하나로 꼽힙니다.잠실7동 제2투표소의 선거인 수는 3천856명이지만, 상자 겉면에는 '투표용지 인쇄 매수 1천900매, 박스 1개 중 1번'이라고 적혀있었습니다.투표지가 선거인의 49.3% 분량만 준비돼 '투표용지 최소 50% 인쇄' 지침에 못 미친 대목인 겁니다.(사진=연합뉴스)