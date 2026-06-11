"이념 아닌 기본권 문제"…18개 대학 동시 시국선언

<앵커>



투표용지 부족 사태와 관련해 전국 18개 대학 총학생회가 시국선언문을 발표했습니다. 대학생들은 철저한 진상 조사와 선관위의 개혁을 촉구했습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



<기자>



6·10 민주화항쟁 39주년인 어제(10일) 전국 대학 캠퍼스 곳곳에서 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언이 동시다발로 진행됐습니다.



시국선언에는 건국대, 고려대, 서강대, 서울대, 연세대, 전남대 등 전국 18개 대학 총학생회가 참여했습니다.



학생들은 기말고사를 앞두고 있지만, 이번 사태에 대한 분노를 참지 못해 시국 선언에 참여하게 됐다고 말했습니다.



[김진구·조성준·이한결·한승리/고려대 정치외교학과 : 시험도 중요하지만 저희가 시험을 위해서 배우는 과목에서 강조를 하는 게 민주주의고 그런 민주주의가 훼손된 그런 상황이기 때문에….]



대학생들은 국회 국정조사와 특검을 통한 철저한 진상 조사, 책임자들에 대한 엄중한 처벌, 그리고 선거관리위원회의 구조적인 개혁을 촉구했습니다.



참가자들은 또, 39년 전 오늘 대학생과 시민들이 거리로 나와 쟁취한 참정권이 오늘날 심하게 훼손됐다고 강하게 비판했습니다.



[황인서/연세대 비상대책위원장 : 이한열 열사가 지키고자 했던 민주주의 앞에서, 국민이 투표소에서 자신의 권리를 보장받지 못했다는 사실이, 청년들이 다시 광장에 서서 '한 표를 지켜라'라고 외쳐야 한다는 현실이 부끄럽지 않습니까.]



학생들은 이번 사태는 진보와 보수, 여야의 문제가 아니라며, 대한민국이 민주공화국으로 남을 수 있는가에 대해 이번 사태의 본질과 심각성에 대해 묻고 있는 거라고 목소리를 높였습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 이상민)