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'인쇄 비율 50% 미만' 전국 1,371곳…표수 누락 사례도

김관진 기자
작성 2026.06.11 00:27 조회수
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<앵커>

투표용지를 선거인 수의 절반도 안 되게 인쇄한 투표소가 전국에서 1천300곳 넘게 있었던 것으로 확인됐습니다. 전북교육감 선거 개표 과정에서는 득표수를 잘못 입력한 사실도 뒤늦게 확인됐습니다.

보도에 김관진 기자입니다.

<기자>

중앙선거관리위원회 자료에 따르면, 선거인 수의 50%에 못 미치게 투표용지를 인쇄해 놓은 투표소는 전체 1만 4천288곳 가운데 9.6%인 1천371곳이었던 것으로 확인됐습니다.

투표용지 인쇄 비율은 제각각입니다.

인천 옹진군 선관위는 100%로 준비했지만, 부산 동구 수정5동 제2투표소는 선거인 2천197명에 용지 1천 장만 인쇄해 인쇄 비율이 45.5%에 그쳤습니다.

그럼 실제로 투표 중단까지 발생했던 투표소 26곳은 어땠을까.

26곳 중 15곳에서 용지 인쇄 비율이 50% 미만이었던 것으로 확인됐습니다.

중앙선관위에 투표용지 부족 사태가 처음 보고된 서울 송파 가락2동 제3투표소의 경우, 선거인은 4천178명이었지만, 용지 인쇄는 2천 장으로 인쇄 비율이 47.8%에 불과했습니다.

중앙선관위가 '50% 이상 인쇄' 지침을 내렸지만, 일부 투표소는 100장 단위로 인쇄한다는 이유로 자투리 수량을 빼다가 '50% 미만'이 됐다고 선관위는 해명했습니다.

[이상능/중앙선거관리위원회 선거1국장 : 소수점까지 갔을 때 49점 몇으로 나오는 경우가 있고요. 절사(끝수를 버림)에 의한 경우 외에는 없을 것으로 파악하고 있습니다.]

전북교육감 선거 개표 과정에서는 득표수를 잘못 입력한 사실도 뒤늦게 드러났습니다.

전주시 완산구 중화산1동 3투표소의 투표록 제목을 같은 동 1투표소로 잘못 기재하면서, 정작 1투표소 1천104명의 투표 결과는 반영하지 못한 겁니다.

1천 명이 넘는 투표 결과가 통째로 누락된 것인데, 해당 지역 선관위는 선거 다음 날인 4일 아침에 이 같은 사실을 인지했습니다.

지역 선관위 측은 누락된 표가 선거 당락에는 영향을 주지 않는다면서도, 입력 오류를 빠르게 정정하겠다는 입장입니다.

(영상편집 : 남 일)
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