'위안부 사죄·반성 담화' 일본 고노 전 관방장관 별세…향년 89세

▲ 고노 요헤이 전 일본 관방장관의 2018년 모습

일제강점기 위안부 문제에 대해 사죄와 반성의 뜻을 나타낸 '고노 담화'를 발표했던 고노 요헤이 전 일본 중의원 의장이 향년 89세로 별세했습니다.10일 교도통신과 NHK에 따르면 고노 전 의장이 지난 8일 별세했다고 관계자들이 전했습니다.고노 전 의장은 '전쟁 포기'와 '전력 보유 금지'를 규정한 헌법 9조 개정에 신중한 입장을 보여왔으며, 대표적인 '비둘기파'로 알려져 있습니다.또, 한국과 중국 등 이웃 국가와의 관계를 중시해온 것으로 평가됩니다.그는 관방장관이던 1993년 8월 4일 일본군 위안부 문제에 대한 일본 정부의 사죄와 반성을 담은 '고노 관방장관 담화'를 발표해 한국인에게도 잘 알려진 인물입니다.고노 담화는 일본군이 위안부 모집과 이송에 개입했으며 그 과정에 강제성이 있었다는 내용을 일본 정부 차원에서 처음으로 공식 인정한 최초의 담화입니다.당시 일본 정부는 1년 7개월간 정부 문서 조사 등을 시행했고, 이를 바탕으로 고노 당시 관방장관이 이 담화를 발표하게 됐습니다.담화는 "본 건(위안부 문제)은 군의 관여 아래 다수 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입힌 문제"라며 "일본 정부는 종군 위안부의 출신지를 불문하고 많은 고통을 겪고 몸과 마음에 치유하기 어려운 상처를 입은 모든 분에 대해 마음으로부터 사과와 반성의 뜻을 밝힌다"고 사죄했습니다.이후 일본 우익 세력을 중심으로 이 담화를 수정하려는 노력이 여러 차례 있었으나, 발표 이후 일본 정부의 기본 입장이 됐고 역대 내각은 이 담화의 취지를 대체로 계승했습니다.다만 우익 성향의 아베 신조 전 총리는 한국 측 요구에 의해 강제 연행이라는 표현이 들어갔다며 담화의 진정성을 깎아내리려고 시도하기도 했습니다.아울러 담화에 배상에 대한 언급이 없고 법적 책임은 종결됐다는 입장을 견지한 점이 한계로 지적되기도 했습니다.1937년 일본 가나가와현에서 태어난 고노 전 의장은 정치가 명문가 출신입니다.아버지는 농림상과 건설상을 지낸 고노 이치로, 삼촌은 참의원 의장을 지낸 고노 겐조이며, 장남은 전 디지털 대신을 지낸 고노 다로 의원입니다.고노 전 의장은 1967년 중의원 선거에서 자민당 소속으로 아버지의 지역구를 물려받아 당선되며 정계에 진출했습니다.이후 14회 연속 당선됐습니다.1993년 치러진 중의원 선거에서 자민당이 패배하고 야당 연립 내각인 호소카와 내각이 출범했을 당시 자민당 총재로 선출됐습니다.2003년에는 중의원 의장에 취임했으며 이후 5년 반 동안 역임했습니다.이는 현 헌정사상 최장기 기록으로 알려졌습니다.이후 2009년 선거에는 출마하지 않고 정계에서 은퇴했습니다.자민당 총재를 지냈음에도 총리가 되지 못한 기록을 남기기도 했습니다.2002년에는 간염이 중증으로 악화하자 장남 고노 다로 의원이 간을 이식해준 바 있습니다.고노 전 의장의 별세 소식에 다카이치 사나에 일본 총리는 애도의 뜻을 표했습니다.다카이치 총리는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "고노 선생께서는 오랜 기간 우리나라(일본) 정치의 중추에서 국정의 발전과 의회제 민주주의의 확립에 큰 노력을 해왔다"고 썼습니다.이어 "특히 역사 문제를 진지하게 마주 보고, 대화와 이해를 중시하는 자세는 우리나라 평화 외교의 초석의 하나로 기억돼야 할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)