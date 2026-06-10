이 대통령, 벨기에 총리와 정상회담…"반도체 발전 혜택 함께"

▲ 이재명 대통령과 바르트 더 베버르 벨기에 총리가 10일(현지시간) 브뤼셀 총리관저에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다

벨기에를 방문 중인 이재명 대통령이 브뤼셀에서 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 했습니다.이재명 정부 출범 후 벨기에 정상과의 첫 만남으로, 양국 관계의 발전 방안과 주요 지역의 국제정세 등에 대해 논의가 이뤄졌다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.회담에서 이 대통령은 "취임 후 첫 유럽 순방에서 수교 125주년을 맞이하는 벨기에를 방문하게 된 점을 뜻깊게 생각한다"며 "6·25 전쟁 당시 전투부대를 파병한 벨기에의 헌신이 한국의 세계 10위권 경제 대국 부상에 기여했다"며 감사를 표시했습니다.이에 더 베버르 총리는 "역사적 유대가 양국 관계의 든든한 기반으로 자리 잡고 있다"며 "벨기에가 유엔사 회원국으로 한반도의 평화와 안정을 위해 지속적으로 기여하겠다"고 화답했습니다.양 정상은 이어 올해 발효 15년 차를 맞는 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 토대로 양국이 견고한 경제·통상 협력관계를 구축하고 있다며 배터리·소재·에너지 분야의 양국 기업 간의 투자가 향후 전략산업 중심으로 확대되도록 지원해 나가자는 데 의견을 모았습니다.특히 이번 회담을 계기로 체결되는 중소기업·벤처 발전 협력에 관한 양해각서(MOU)를 통해 서로가 중소기업의 해외 진출 거점 역할을 하며 동반 성장하도록 노력하기로 했습니다.반도체 분야의 협력도 논의됐습니다.이 대통령은 벨기에가 설립한 유럽 최대 규모의 비영리 종합 반도체 연구소인 아이멕(IMEC)에 150여 명의 한국인 연구진이 나노·반도체 분야에서 협력하고 있다는 점을 언급하며 "아이멕을 통한 양국 간 연구 협력이 지속 확대돼 미래 반도체 기술 발전에 따른 혜택을 함께 누리길 희망한다"고 말했습니다.더 베버르 총리도 "세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익한 일"이라며 "해당 부처에서 양국 간 협력이 강화되도록 관심을 갖겠다"고 답했습니다.교육 분야에서는 한국국제교류재단과 루벤 대학교 간 한국학 교수직 설치 지원 협약서 체결, 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진 등 협력 확대 계획에 대해 의견을 교환했습니다.양국 교류의 활성화를 위해 한-벨기에 간 직항 재개 방안도 모색하기로 했습니다.양 정상은 주요 지역 정세와 관련해서도 이야기를 나누며 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결돼 있으며, 한반도의 평화가 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 점에 인식을 같이했습니다.특히 이 대통령은 남북 대화 재개를 위한 한국 정부의 노력을 설명하면서 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부했습니다.강 수석대변인은 이번 회담에 대해 "유럽의 중요한 물류 요충지이자 EU의 정치·경제 수도인 벨기에와 중소기업 간 경제 협력의 상호 거점 기반을 마련하고, 미래세대 협력 확대의 새로운 모멘텀을 마련했다"며 "양국 발전의 주춧돌 역할을 하길 기대한다"고 말했습니다.이 대통령은 이어 필립 벨기에 국왕과도 면담할 예정입니다.(사진=연합뉴스)