이 대통령, 벨기에 총리와 정상회담…"반도체 발전 혜택 함께"

▲ 이재명 대통령과 바르트 더 베버르 벨기에 총리가 10일(현지시간) 브뤼셀 총리관저에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다
벨기에를 방문 중인 이재명 대통령이 브뤼셀에서 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 했습니다.
이재명 정부 출범 후 벨기에 정상과의 첫 만남으로, 양국 관계의 발전 방안과 주요 지역의 국제정세 등에 대해 논의가 이뤄졌다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 밝혔습니다.
회담에서 이 대통령은 "취임 후 첫 유럽 순방에서 수교 125주년을 맞이하는 벨기에를 방문하게 된 점을 뜻깊게 생각한다"며 "6·25 전쟁 당시 전투부대를 파병한 벨기에의 헌신이 한국의 세계 10위권 경제 대국 부상에 기여했다"며 감사를 표시했습니다.
이에 더 베버르 총리는 "역사적 유대가 양국 관계의 든든한 기반으로 자리 잡고 있다"며 "벨기에가 유엔사 회원국으로 한반도의 평화와 안정을 위해 지속적으로 기여하겠다"고 화답했습니다.
양 정상은 이어 올해 발효 15년 차를 맞는 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA)을 토대로 양국이 견고한 경제·통상 협력관계를 구축하고 있다며 배터리·소재·에너지 분야의 양국 기업 간의 투자가 향후 전략산업 중심으로 확대되도록 지원해 나가자는 데 의견을 모았습니다.
특히 이번 회담을 계기로 체결되는 중소기업·벤처 발전 협력에 관한 양해각서(MOU)를 통해 서로가 중소기업의 해외 진출 거점 역할을 하며 동반 성장하도록 노력하기로 했습니다.
반도체 분야의 협력도 논의됐습니다.
이 대통령은 벨기에가 설립한 유럽 최대 규모의 비영리 종합 반도체 연구소인 아이멕(IMEC)에 150여 명의 한국인 연구진이 나노·반도체 분야에서 협력하고 있다는 점을 언급하며 "아이멕을 통한 양국 간 연구 협력이 지속 확대돼 미래 반도체 기술 발전에 따른 혜택을 함께 누리길 희망한다"고 말했습니다.
더 베버르 총리도 "세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익한 일"이라며 "해당 부처에서 양국 간 협력이 강화되도록 관심을 갖겠다"고 답했습니다.
교육 분야에서는 한국국제교류재단과 루벤 대학교 간 한국학 교수직 설치 지원 협약서 체결, 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진 등 협력 확대 계획에 대해 의견을 교환했습니다.
양국 교류의 활성화를 위해 한-벨기에 간 직항 재개 방안도 모색하기로 했습니다.
양 정상은 주요 지역 정세와 관련해서도 이야기를 나누며 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결돼 있으며, 한반도의 평화가 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 점에 인식을 같이했습니다.
특히 이 대통령은 남북 대화 재개를 위한 한국 정부의 노력을 설명하면서 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부했습니다.
강 수석대변인은 이번 회담에 대해 "유럽의 중요한 물류 요충지이자 EU의 정치·경제 수도인 벨기에와 중소기업 간 경제 협력의 상호 거점 기반을 마련하고, 미래세대 협력 확대의 새로운 모멘텀을 마련했다"며 "양국 발전의 주춧돌 역할을 하길 기대한다"고 말했습니다.
이 대통령은 이어 필립 벨기에 국왕과도 면담할 예정입니다.
(사진=연합뉴스)
댓글