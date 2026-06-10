이스라엘 장관 "이탈리아는 부츠의 나라? 슬리퍼의 나라다"

▲ 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관

가자지구 구호선단 활동가들을 납치한 혐의로 이탈리아 당국의 수사 대상이 된 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 이탈리아에 조롱 섞인 비난을 쏟아내 논란이 되고 있습니다.이탈리아 안사통신에 따르면 벤그비르 장관은 지난 8일(현지 시간) 소셜미디어에 로마 검찰의 수사 착수 기사를 인용하며 "부츠의 나라가 슬리퍼의 나라가 됐다"고 썼습니다.'부츠의 나라'는 국토 모양에서 생긴 별칭으로 이탈리아를 뜻합니다.'슬리퍼의 나라'는 이스라엘과 우호 관계를 유지했던 이탈리아가 순식간에 적대적으로 입장을 바꿨다는 주장을 부각하기 위한 의도가 담긴 것으로 보입니다.이탈리아는 벤그비르 장관의 비난에 발끈했습니다.안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 9일 의회에서 벤그비르의 발언을 언급하며 "용납할 수 없는 발언"이라며 "장관으로서 품격에 맞지 않는다"고 비판했습니다.그러면서 "이탈리아는 자유와 민주주의를 수호해 온 이스라엘의 친구"라며 "우리를 깎아내리려는 시도나 어떤 모욕도 거부한다"고 말했습니다.지난달 20일 가자지구 해상 봉쇄에 항의하고 구호물자를 전달하기 위해 튀르키예 인근에서 출발한 구호선단 활동가 430여 명이 이스라엘군에 체포된 이후 극우 성향의 벤그비르 장관이 활동가들을 조롱하는 영상이 공개되면서 파문이 일었습니다.로마 검찰은 이스라엘의 납치 혐의에 더해 고문·성폭력 혐의 적용도 검토 중인 것으로 전해졌습니다.(사진=게티이미지)