첫 파업 나선 카카오…'로그오프' 29일에는 카톡 멈추나

<앵커>



카카오 노조가 오늘(10일) 창사 이래 처음으로 부분 파업에 들어갔습니다. 카카오톡과 카카오페이 같은 주요 서비스는 정상 운영됐지만, 노조는 오는 29일 추가 파업을 예고하며 압박 수위를 높이고 있습니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



검은색 티셔츠를 입은 카카오 노동조합원들이 판교역 광장에 모여 구호를 외칩니다.



[경영진은 퇴진하라, 퇴진하라! 투쟁!]



카카오 본사와 카카오페이 등 5개 법인 노조가 2006년 창사 이후 처음으로 파업을 벌였습니다.



점심시간을 제외하고 오전 10시부터 오후 3시까지, 4시간 동안 부분 파업을 한 겁니다.



본사 1천여 명을 포함해 전체 법인으로 1천500여 명이 파업에 동참했다고 노조는 밝혔습니다.



노사 갈등의 핵심 쟁점은 성과급 보상 구조입니다.



노조는 성과급으로 약 1천만 원을 지급하고, 500만 원어치의 양도제한조건부주식, RSU를 별도로 지급하라고 요구해 왔습니다.



반면 사측은 경영 부담이 크다며, 성과급 1천만 원에 RSU를 포함해 지급하는 안을 제시한 것으로 전해졌습니다.



이번 파업이 부분 파업이었고, 서비스 운영 업무가 대부분 자동화되어 있어 카카오톡과 카카오페이 등 주요 서비스의 장애는 일어나지 않았습니다.



노조는 오는 29일 2차 파업을 예고했습니다.



[서승욱/카카오 노조 지회장 : (오는) 29일 '로그오프(접속 끊기) 데이'를 준비하고 있습니다. 기존에 저희가 접속하고 있는 여러 업무 도구에서 로그오프나 로그아웃하는 방식입니다.]



조합원들이 연차나 휴무를 사용해 업무에서 빠지는 방식으로 이번 파업보다 참여 인원수를 늘릴 방침입니다.



사측은 노조와 대화를 이어가는 한편, 안정적 서비스 운영을 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다고 밝혔습니다.



노사 양측 모두 필수 인력 운영에는 공감하고 있어 당장은 큰 문제가 없지만, 갈등이 길어져 총파업으로 이어질 경우 서비스 업데이트나 돌발 상황 대응 등에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 나옵니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 강윤정)