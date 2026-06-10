투표소 갇혀있다 이송…"선관위 직원 어디 계세요" 폭발

<앵커>



공무원들도 선관위가 무능하고 무책임하다며 강하게 규탄했습니다. 지난주 선거 당일 투표소 현장 업무를 선관위 직원들이 아닌 일선 공무원들이 담당하면서, 공직사회 내부에서 불만이 들끓었는데요. 공무원 노조가 제대로 된 혁신이 없으면 다음 선거부터 선거 사무를 거부하겠다고 선언했습니다.



보도에 정지연 기자입니다.



<기자>



[투표소 관계자 (지난 3일, 잠실2동 제5투표소) : (여기 선관위 직원분 어디 계세요?) 선관위 직원 없어요. 선관위 직원은 여기 없어요.]



6·3 지방선거 당일, 혼란스러웠던 잠실2동 제5투표소.



선관위 직원은 보이지 않았습니다.



[잠실2동 주민 : 구청에서 나오신 공무원이신 분들이라 사실 그분들도 저희한테 명확히 답을 해주실 수도 없었고 선관위 쪽에서 사람이 오시거나 사실 명쾌하게 좀 설명을 해주셨어야 됐는데….]



투표용지 부족에 대한 비판도, 현장 업무를 맡았던 일선 지자체 공무원들이 감당해야 했습니다.



투표소 앞 시위로 20시간 넘게 투표소에 갇혀있던 한 지자체 공무원은 119 구급대에 실려 나오기도 했습니다.



전국공무원노조는 오늘(10일) 기자회견을 열고 "무능력하고 무책임하다"며 선관위를 강하게 규탄했습니다.



[김영운/전국공무원노조 부위원장 : 부정선거론자들의 억지 주장에 휘둘려 축소 인쇄, CCTV 설치와 같은 보여주기식 대응에 몰두하면서 투표용지 수급 관리라는 가장 기본적인 책무를 방기하였다.]



그러면서 선거 당일 용지 배분 등 투표소 현장 업무를 지자체 공무원들에게 맡기는 구조를 바꾸지 않으면 앞으로 선거 사무를 거부하겠다고 밝혔습니다.



[이현구/전국공무원노조 경기본부 부본부장 : 방대한 조직을 유지하면서도 정작 선거 현장의 핵심 업무는 지방자치단체 공무원에게 떠넘겼다. 권한은 틀어쥐고 일과 책임을 넘기는 기형적 구조가 수십 년간 반복돼 왔다. 그 결과는 참담하다.]



또, 선거 업무는 선관위가 책임지는 것을 원칙으로 해야 한다며, 조직 해체 수준의 강도 높은 쇄신안을 선관위 측에 요구했습니다.



(영상취재 : 김승태·김한결·김영환, 영상편집 : 박춘배)