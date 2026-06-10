"민주주의 훼손 규탄"…전국 18개 대학, 동시 '시국선언'

<앵커>



39년 전 오늘(10일), 시민들은 군사정권에 맞서 민주주의를 지키기 위해 거리로 나섰습니다. 한국 민주주의 도약의 계기가 된 6·10 민주항쟁 기념일에 맞춰, 투표용지 사태에 분노한 대학생들이 시국선언문을 발표했습니다. 전국 18개 대학 총학생회가 동참했고, 철저한 진상 조사와 선관위의 개혁을 요구하는 강한 목소리가 담겼습니다. 대학생들의 규탄 움직임이 이어진 캠퍼스로 가보겠습니다.



동은영 기자, 시국선언은 다 끝났습니까?



<기자>



저는 지금 고려대학교 서울 안암캠퍼스에 나와 있습니다.



행사는 조금 전 마무리 됐는데요.



이곳에 모였던 약 300명의 학생들은 시국선언문 낭독과 자유 발언을 마친 뒤, 교내 캠퍼스를 한 바퀴 행진하고 행사를 마쳤습니다.



학생들은 기말고사를 앞두고 있지만, 이번 사태에 대한 분노를 참지 못해 시국선언에 참여하게 됐다고 말했습니다.



[김진구·조성준·이한결·한승리/고려대 정치외교학과 : 시험도 중요하지만 저희가 시험을 위해서 배우는 과목에서 강조를 하는 게 민주주의고 그런 민주주의가 훼손된 그런 상황이기 때문에….]



오늘 시국선언은 건국대, 고려대, 서강대, 서울대, 연세대, 전남대 등 전국 18개 대학 총학생회가 오후 6시에 동시에 진행했습니다.



대학생들은 국회 국정조사와 특검을 통한 철저한 진상 조사, 책임자들에 대한 엄중한 처벌, 그리고 선거관리위원회의 구조적인 개혁을 촉구했습니다.



<앵커>



학생들이 시국선언을 오늘 한 이유가 있죠?



<기자>



오늘은 6·10 민주항쟁 39주년 기념일인데요.



대학생들은 39년 전 오늘, 대학생과 시민들이 거리로 나와 쟁취한 참정권이 오늘날 심하게 훼손됐다고 강하게 비판했습니다.



[황인서/연세대 비상대책위원장 : 이한열 열사가 지키고자 했던 민주주의 앞에서, 국민이 투표소에서 자신의 권리를 보장받지 못했다는 사실이, 청년들이 다시 광장에 서서 '한 표를 지켜라'라고 외쳐야 한다는 현실이 부끄럽지 않습니까.]



학생들은 이번 사태는 진보와 보수, 여야의 문제가 아니라며, 대한민국이 민주공화국으로 남을 수 있는가에 대해, 이번 사태의 본질과 심각성에 대해 묻고 있는 거라고 목소리를 높였습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 이상민)