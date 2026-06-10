MBK 파트너스 "홈플러스 회생 위해 1천억 원 추가 연대 보증"

MBK 파트너스는 홈플러스 회생을 위해 1천억 원 규모의 추가 연대보증을 제공하기로 했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



현재 홈플러스는 상품 매입, 협력사 대금 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업활동을 지속하고 잔존 사업부문의 인수합병을 원활하게 추진하기 위해 2천억 원 규모의 긴급 운영자금이 필요한 상황입니다.



MBK는 추진되는 운영 자금 조달이 성사될 경우 2천억 원 가운데 절반인 1천억 원에 대해 연대보증을 제공한다는 계획입니다.



이번 결정은 홈플러스 회생 정상화를 위한 주주사의 책임 이행 차원에서 이뤄졌으며, 홈플러스 회생을 위해 사재 출연 등 부담한 자금 및 신용 규모는 모두 5천억 원에 이른다고 MBK 측은 설명했습니다.



MBK 측은 "이번 추가 연대보증은 주주사로서 홈플러스 회생 정상화를 위해 필요한 책임을 끝까지 다하겠다는 의미"라며 "회생 정상화는 임직원 고용, 협력업체 보호, 채권 회수 안정성 측면에서 가장 합리적인 결과라고 생각한다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)