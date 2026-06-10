윤, 방 3개를 혼자 쓴다?…법무부가 공개한 독방 봤더니

▲ 법무부가 공개한 서울구치소 독거실

윤석열 전 대통령이 서울구치소에서 방 3개를 혼자 사용하고 있다는 의혹에 대해 법무부가 구치소 독거실을 처음으로 공개하며 특혜설을 부인했습니다.법무부는 오늘(10일) 공식 유튜브 채널 '법무부TV'에 2분 14초 분량의 영상을 올렸습니다.영상 제목은 '전직 대통령이 수감 중이라는 서울구치소의 그 방, 최초 공개'입니다.영상에 공개된 서울구치소 독거실은 화장실을 포함해 6.76㎡, 약 2평 넓이입니다.성인 남성 한 명이 일자로 겨우 누울 수 있을 정도의 크기입니다.독거실에는 선풍기 한 대와 개인 물품을 보관할 수 있는 작은 선반이 놓여 있었습니다.수용자 기본 수칙이 적힌 안내문도 비치돼 있었습니다.신발조차 방 안에 쉽게 들일 수 없을 만큼 좁고 낡은 모습이었습니다.법무부는 "독거실에는 건강상 사유나 생활 태도뿐 아니라 기준에 따라 분류된 관리 대상자가 수용된다"고 설명했습니다.또 "각 독거실은 독립적으로 관리되며 수용자가 임의로 다른 방을 드나드는 것은 허용되지 않는다"고 밝혔습니다.법무부는 "세상을 떠들썩하게 하는 그 누구라도 철문 안에서는 예외일 수 없다"고 강조했습니다.이어 "이곳을 움직이는 것은 특혜가 아닌 원칙일 뿐"이라고 설명했습니다.앞서 한 유튜브 방송은 지난달 윤 전 대통령이 거실 3개 문을 열어놓은 채 마음껏 사용하고 있다는 의혹을 제기했습니다.또 일명 '소지'로 불리는 수용동 청소부 2명이 전담 수발하고 있다는 의혹도 제기했습니다.이에 법무부는 "윤 전 대통령은 현재 일반 수용 거실과 동일한 독거실 1개만을 사용하고 있으며 전담 청소부도 존재하지 않는다"고 반박했습니다.(사진=법무부TV 제공, 연합뉴스)