'호르무즈 첫 탈출' HMM 유조선, 울산항 도착…해협 빠져나온 지 3주 만

▲ HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다.

중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 한국 해운사 HMM의 초대형 원유운반선 '유니버설 위너'호가 오늘(10일) 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착했습니다.한국 정부와 이란의 협의에 따라 호르무즈 해협을 빠져나온 지 3주 만입니다.쿠웨이트산 원유 200만 배럴을 실은 유니버설 위너호는 오늘 오후 2시 30분쯤 울산항에 입항했습니다.유니버설 위너호는 SK에너지의 해상원유하역시설에 접안이 완료되는 대로 원유 하역 작업을 시작할 예정입니다.작업은 이틀 정도 소요될 것으로 전망됩니다.유니버설 위너호는 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 26척 중 처음으로 지난달 20일 해협을 빠져나왔습니다.한국과 이란 양측의 협의에 따른 것입니다.유니버설 위너호의 화주는 SK그룹의 원유·석유제품 트레이딩 계열사인 SK트레이딩인터내셔널입니다.유니버설 위너호는 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공격을 개시한 지난 2월 28일 호르무즈 해협에 진입했고, 3월 4일 쿠웨이트 국영석유공사 원유 200만 배럴을 선적했습니다.탑승 선원은 한국인 9명, 외국인 12명으로 모두 건강에 이상은 없는 것으로 알려졌습니다.하역 작업 중에는 식료품이나 생필품 등이 배에 보급될 예정입니다.이후 출항하기 전 근무 교대나 휴가 등의 이유로 일부 선원이 하선할 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)