김남길, 한글 교육 지원부터 6·10만세운동 알리기까지…꾸준한 선한 영향력

배우 김남길이 다방면에서 공익적 행보를 이어가며 깊은 귀감이 되고 있다.



김남길은 10일 서경덕 교수와 함께 6·10만세운동 100주년을 기념하는 다국어 영상 '함성이 하나로, 대한을 이루다-6·10만세운동 100주년'을 제작해 전격 공개했다.



국가보훈부와 공동 제작한 이번 영상은 6·10만세운동이 단순한 항일 시위를 넘어 '통합과 연대'의 가치를 증명하고, 광주학생독립운동 등으로 이어진 독립운동의 전환점이었음을 다뤘다. 이번 영상의 한국어 내레이션에 참여한 김남길은 "6·10만세운동의 역사를 목소리로 전하게 돼 기쁘며, 국내외 많은 누리꾼이 시청해 주길 바란다"고 소감을 전했다.



김남길의 이 같은 행보는 단발성 참여에 그치지 않고, 우리 문화와 역사를 전 세계에 알리는 지속적인 활동으로 이어져 왔다는 점에서 의미를 더한다.



앞서 김남길은 서경덕 교수와 지난해 한글날을 맞아 해외 한글 교육 지원 사업에 동참하며 한글 세계화 캠페인을 진행한 바 있다. 당시 세계 각지에서 한글 교육을 위해 힘쓰는 단체를 발굴해 지원을 이어가겠다고 밝힌 다짐은 실제 행동으로 연결됐다. 지난 4월에는 뉴질랜드 밀알특수학교를 대상으로 노트북, 태블릿PC 등 교육 기자재와 한글 교육 물품을 기증하며 해외 한글 교육 현장에 실질적인 도움을 전하기도 했다.



이처럼 김남길은 본업인 연기 활동에 머무르지 않고, 대중문화 예술인으로서 자신의 사회적 행보가 지니는 파급력을 깊이 인식하고 있다. 물질적 기부뿐만 아니라 목소리 재능기부, 문화 공익 콘텐츠 기획 등 본질적인 활동으로 시선을 넓히며 사회적 책임을 다하고 있는 그의 행보에 많은 이들의 응원이 이어지고 있다.



[사진 제공 = 서경덕 교수 개인 SNS]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)