이시영, ABM컴퍼니와 전속계약…엄지원과 한솥밥

배우 이시영이 ABM컴퍼니와 손잡고 배우 커리어의 새로운 막을 연다.



10일 종합 콘텐츠 기업 바이포엠 스튜디오 산하 배우 매니지먼트 레이블 ABM컴퍼니는 공식 입장을 통해 "배우 이시영과 전속계약을 체결했다"고 밝혔다.



ABM컴퍼니는 이시영에 대해 "액션, 코미디, 멜로 등 모든 장르를 오가며 활약한 넓은 연기 스펙트럼을 가진 실전형 배우다. 동시에 대중의 콘텐츠 트렌드를 정확히 읽어내는 기획력까지 겸비하며 글로벌 영향력을 스스로 증명해 낸 바 있다"라고 평했다. 이어 "단순한 매니지먼트 관리를 넘어, 배우 이시영이 가진 진정성과 다양한 특장점들을 극대화하고 리디자인하는 든든한 파트너로 지원하겠다"고 전속계약의 의미를 전했다.



이시영은 드라마 '꽃보다 남자'로 강렬한 눈도장을 찍은 이후, '남자사용설명서', '난폭한 로맨스', '골든크로스', '일리 있는 사랑' 등에서 활약을 펼쳐왔다. 특히 대역 없이 고난도 액션을 소화하는 탄탄한 피지컬로 넷플릭스 오리지널 시리즈 '스위트홈' 등의 흥행을 이끌었다.



더불어 글로벌 숏폼 플랫폼 등 SNS를 통해 직접 아이디어를 내고 제작에 참여하는 남다른 기획력을 발휘, 전 세계 수천만 명의 팔로워를 사로잡으며 트렌드 세터로서의 면모를 입증하기도 했다.



한편 이시영이 손잡은 ABM컴퍼니에는 배우 엄지원이 소속돼 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)