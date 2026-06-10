[비디오머그] "선관위 해체해야"…대안은?

'참정권 박탈'. 전국의 91개 투표소에서 1만 장에 달하는 투표 용지가 모자라는 전대미문의 사건이 벌어졌습니다. 6.3 지방선거가 딱 일주일 지났지만 그 파장은 점점 더 커지고 있습니다.



그동안 선관위가 보여준 '선거 관리'와 '기관 운영'은 모두 F학점이었습니다. 투표용지를 소쿠리에 담아 옮기고, 투표용지를 받은 유권자가 그걸 갖고 나갔다 와도 아무 제지가 없었습니다.



채용문제도 가관이었습니다. 감사원에 따르면 선관위는 '가족 회사'였습니다. 간부들이 자녀나 친인척을 뽑기 위해 수를 써온 사실이 드러난 겁니다.



더 황당한 건, 선거가 있는 해에는 휴직자가 늘어나고 없는 해에는 휴직자가 줄어드는 기현상이 거의 10년 가까이 반복되고 있다는 점입니다.



이래서 선관위를 해체해야 한다는 주장이 힘을 받고 있죠. 아니면, 지금처럼 '독립된 헌법기관'으로 남겨둘 것이 아니라 외부의 감시와 견제를 받는 기관으로 탈바꿈 시켜야 한다는 목소리도 나오고 있습니다.



절대 권력은 절대 부패한다는 말, 선관위가 새겨 들어야 할 대목입니다.



취재 구성 조기호 / 편집 채지원 / CG 이희문 / 도움 이세미 / 제작 지식콘텐츠IP팀