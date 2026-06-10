'군 입대' 이재욱, 가수 변신…데뷔 싱글 '섀도' 11일 발표

지난 5월 군 입대한 배우 이재욱이 팬들을 위한 특별한 선물을 전한다.



이재욱은 지난 9일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 신곡 'SHADOW(섀도)'의 라이브 클립 티저 영상을 공개하며 아티스트로서의 새로운 시작을 알렸다.



이재욱의 데뷔 싱글 앨범 'SHADOW'는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 2곡이 수록되어 있다. 타이틀곡 'SHADOW'는 사랑의 잔상에서 벗어나지 못하는 감정을 담아낸 곡이다. 강렬한 밴드 사운드와 락킹하고 시원한 이재욱의 보컬이 어우러져 사라지지 못한 채 그림자처럼 남아 있는 그리움과 후회를 깊이 있게 표현했다.



공개된 라이브 클립 티저에는 밴드 세션과 함께 호흡하는 이재욱의 모습이 담겼다. 이재욱은 단정한 모습으로 마이크를 손에 쥔 채 음악에 몰입한 모습을 선보이며 신곡의 분위기를 예고했다. 특히 짧게 공개된 음원만으로도 담백하면서도 힘 있는 보컬을 선보여 신곡에 대한 궁금증을 높이고 있다.



이번 앨범은 보컬그룹 2am 임슬옹이 프로듀싱에 참여해 힘을 보탰다. 임슬옹 특유의 섬세한 감성과 이재욱의 힘 있는 보컬이 어우러져 곡의 완성도를 한층 끌어올렸다. 그동안 다양한 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보여 온 이재욱은 이번 싱글을 통해 섬세한 감정 표현과 풍부한 감성을 음악으로 풀어냈다.



이재욱의 데뷔 싱글 앨범 'SHADOW'는 오는 11일 목요일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.



한편 이재욱은 현재 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이'에서 공중보건의사 도지의 역으로 출연 중이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)