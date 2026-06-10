'유퀴즈' 젠슨 황 "실패는 곧 성장" 명언 폭격…유재석 "형님이 내 추구미" 감탄

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인공지능(AI) 혁명의 아이콘이자 전 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아의 창립자 겸 CEO 젠슨 황이 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 찾는다.10일 오후 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유 퀴즈')에는 세계 최초로 예능 프로그램에 출연한 젠슨 황의 영화 같은 인생 스토리와 다채로운 토크가 공개된다.젠슨 황은 시작부터 MC 유재석에게 'MC 챔피언'이라는 애칭을 붙여주며 유쾌한 케미를 선보인다. 이어 최근 국내 재계 총수들과의 삼겹살 회동으로 화제를 모은 그는 이와 관련한 비하인드는 물론, 시그니처인 가죽 재킷 패션의 탄생 비화까지 거침없이 공개한다. 여기에 K-POP 마니아다운 면모를 드러내며 화사를 향한 팬심부터 직접 '골든(Golden)' 댄스까지 선보인다.이날 방송에서는 9살에 미국으로 이민을 떠나 식당에서 설거지를 하던 소년이 시가총액 약 8천조 원 규모의 기업을 이끄는 CEO가 되기까지의 과정이 그려진다. 젠슨 황은 "무슨 일을 하든 100% 최선을 다해야 한다"는 자신의 철학을 전하는 한편, 대학 시절 아내에게 건넨 '숙제 플러팅' 러브 스토리도 공개한다. 또한 파산까지 30일밖에 남지 않았던 엔비디아의 위기 시절 이야기, 용산 전자상가를 직접 돌며 명함을 건네던 시절 등 한국과의 특별한 인연을 들려준다.더불어 젠슨 황은 특별한 고민 상담에도 나선다. 주식으로 전 재산을 잃었다는 사연부터 AI 시대의 인재상에 대한 질문까지 특유의 통찰력으로 답하며 "실패는 곧 성장", "위대해지려면 고난을 겪어야 한다"는 인생 철학을 전한다. 유재석은 젠슨 황의 명언 폭격에 "형님", "제가 생각하는 추구미"라며 두 손을 잡고 감탄했다는 후문이다.이외에도 이재용, 정의선, 최태원 회장 중 가장 친한 사람을 묻는 밸런스 게임부터 박성준 역술가의 관상 분석, 엔비디아의 조직 문화에 대한 이야기까지 풍성한 재미를 선사할 예정이다.[사진제공=tvN]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)