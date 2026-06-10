[여담야담] 새 원내대표에 정점식…선거 패배에도 대표·최고위원들은 그대로

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 부승찬 더불어민주당 의원, 김용태 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 정점식 새 원내대표~● 장동혁 거취 '분수령'
부승찬 / 더불어민주당 의원
"장동혁 '부정선거' 피켓 시위…생존 본능인 듯"
"국힘, 구심력 없어‥장동혁 퇴출 쉽지 않을 듯"
김용태 / 국민의힘 의원
"정점식, 후보자 토론회서 장동혁과 거리 둬"
"국힘 최고위원들, 선거 패배에 책임 없이 자기 정치만 해"
"장동혁 재신임 카드 꺼내도 국힘 내부 우려 크지 않아"
양만희 / SBS 논설위원
"정점식 '변화보다 안정' 추구…쇄신보다 수구인 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글