방미통위·과기정통부 정책협의회 출범…"AI·OTT 정책 등 공조"

▲ 발언하는 고민수 방미통위 위원

방송미디어통신위원회와 과학기술정보통신부가 인공지능(AI)·미디어 산업 육성과 이용자 보호를 위한 차관급 정책협의체를 출범시켰습니다.방미통위와 과기정통부는 서울 광화문 KT빌딩에서 정책협의회 착수회의를 열고 AI, 미디어·온라인동영상서비스(OTT), 디지털 규제·이용자 보호 분야의 협력 방안을 논의했다고 밝혔습니다.정책협의회는 AI 시대 미디어·디지털 환경 변화에 대응해 산업 혁신과 이용자 보호 정책을 공동 추진하기 위해 구성됐으며, 반기별 차관급 회의와 수시 실무협의회를 운영하기로 했습니다.양측은 우선 국가대표 AI 모델 경쟁력 강화를 위해 데이터 공유 협력을 확대하기로 했습니다.이를 위해 방송미디어통신심의위원회 모니터링 데이터와 방송영상 AI 학습용 데이터 일부를 독자 AI 모델 개발과 연구·교육에 활용하기로 했습니다.미디어·OTT 분야에서는 K-FAST(광고 기반 무료 스트리밍 TV) 생태계 조성과 국내 OTT 산업 경쟁력 강화를 위해 협력을 확대하기로 했습니다.방미통위는 또 '글로벌 K-FAST 얼라이언스'에 참여하고 OTT·FAST 신규 사업 발굴과 관련 행사 연계를 추진하기로 했습니다.아울러 플랫폼과 AI 서비스 확산, 사이버 침해사고 증가에 대응해 디지털 규제와 이용자 보호 정책도 공동 추진하기로 했습니다.고민수 방미통위 상임위원은 "AI와 플랫폼 기술 발전이 우리 사회에 기회와 과제를 동시에 안겨주고 있다"며 "국민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 밝혔습니다.류제명 과기정통부 2차관은 "AI라는 거대한 변화 속에서 ICT를 기반으로 한 두 부처의 협력이 더욱 중요해졌다"며 "긴밀한 협력을 통해 성과를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)