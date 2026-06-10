뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "급여 이체했다"던 유명 식당 사장…하다하다 이체 확인증까지 'AI'로

정다은 기자
작성 2026.06.10 16:58 조회수
PIP 닫기
직원들의 체불 임금을 지급했다는 이체 확인증을 AI 이미지로 조작해 고용노동부 감독관에게 제출한 악덕 음식점 점주가 적발됐습니다.

서울지방고용노동청은 이 점주를 사문서위조와 위조 사문서 행사, 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 고발 조치하고, 근로기준법 위반 혐의로 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.

서울노동청은 최근 근로감독을 통해 서울에 있는 대형음식점 업주 A 씨가 재직자 38명의 임금 2천700여만 원과, 퇴직자 27명의 임금 2천400여만 원을 체불한 것을 적발하고 시정을 지시했습니다.

A 씨 식당은 서울에만 6개 매장을 두고, SNS 등에 유명 맛집으로 알려진 곳입니다.

이후 A 씨는 노동청의 시정 지시를 따랐다며 직원들에게 체불 임금을 보낸 이체 확인증을 제출했는데, 알고 보니 이 이체 확인증, AI로 만든 가짜인 것으로 드러났습니다.

실제로 노동자 총 27명의 체불 임금 2천800여만 원은 주지 않았는데도 AI로 확인증 이미지만 만들어 낸 겁니다.

서울노동청은 시정지시를 이행하지 않은 데 대해 즉시 형사 입건하고 거짓 자료 제출에 대해서도 과태료 900만 원을 부과했습니다.

또, 근로기준법 위반 혐의로 구속영장 신청을 검토하고 있으며, 노동부 수사 범위가 아닌 사문서위조 등 혐의에 대해서는 경찰에 고발 조치했다고 밝혔습니다.

서울노동청은 앞으로 비슷한 사례를 막기 위해 법인 계좌 거래 내역을 제출받아 이체 확인증과 대조하거나, 노동자에게 직접
체불 임금 수령 사실을 확인하는 등 조치를 강화할 방침입니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 류지수 , 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지