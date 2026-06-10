KBO 사무국, 아시안게임 야구 대표팀 명단 발표 생중계

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▲ 야구 대표팀 명단 발표 생중계

한국야구위원회(KBO)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀 최종 명단 발표 현장을 야구팬들에게 생중계합니다.KBO 사무국은 내일(11일) 오후 1시 30분부터 공식 유튜브와 틱톡 채널의 '크보라이브'를 통해 아시안게임 야구 대표팀 최종 명단 발표 특별방송을 연속 편성한다고 오늘 밝혔습니다.핵심 행사인 공식 기자회견은 오후 2시 서울 한국프레스센터에서 열리며, 방송을 통해 이원 생중계됩니다.류지현 대표팀 감독과 조계현 KBO 전력강화위원장, 차명주 대한야구소프트볼협회(KBSA) 경기력향상위원장이 직접 참석해 최종 명단을 발표하고 선수 선발 배경과 운영 방향을 설명합니다.기자회견 전후로는 전문가와 함께하는 프리뷰 및 리뷰 방송이 이어집니다.2002 부산 아시안게임 금메달리스트 장성호 야구 해설위원과 정세영 한국야구기자회장이 패널로 출연해 선발 기준과 전력, 주요 관전 요소 등을 상세히 분석하며 팬들과 소통할 예정입니다.(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)