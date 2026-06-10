이 대통령, 유럽 정상외교 일정 돌입…벨기에·EU 정상과 회담

<앵커>



주요 7개국, G7 정상회의 참석차 유럽을 찾은 이재명 대통령이 벨기에 총리와 정상회담을 했습니다. 이 대통령은 이후 유럽연합 정상들과도 잇달아 회담을 진행하며 경제, 안보, 공급망 협력 방안을 논의할 예정입니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



벨기에 수도, 브뤼셀에 도착한 이재명 대통령 부부가 벨기에 군인들의 경례와 정부 인사의 영접을 받습니다.



한국-벨기에 수교 125주년을 맞아 이뤄진 이재명 대통령의 첫 벨기에 방문입니다.



이 대통령은 드 웨브흐 벨기에 총리와 정상회담을 시작으로 본격적인 유럽 정상외교 일정에 돌입했습니다.



회담에서는 양국 간 중소기업 협력 확대와 벨기에 주요 대학과의 한국학 교육 교류 방안 등이 논의된 것으로 전해졌습니다.



이 대통령은 벨기에 국왕과 면담한 뒤 브뤼셀에 본부를 둔 유럽연합, EU 이사회를 찾아 코스타 EU 정상회의 상임의장, 폰 데어 라이엔 집행위원장과도 정상회담을 갖습니다.



세계 최대 교역 블록인 유럽연합과 경제 협력 강화뿐 아니라 안보, 공급망 협력 방안 등이 논의될 것으로 보입니다.



앞서 이 대통령은 벨기에 방문 첫 일정으로 현지 동포들과 만나 저녁 식사를 함께했습니다.



[이재명 대통령 : 격변하는 대한민국을 보면서 걱정 많이 했죠. 빠른 시간 내에 회복하고 있습니다. 앞으로 지금까지와는 훨씬 더 나은 대한민국을 보여드릴 겁니다.]



이 대통령은 "벨기에 동포사회는 입양동포의 비중이 압도적으로 높은 것으로 알고 있다"면서, 앞으로 입양동포들이 과거 인연을 찾을 수 있게 잘 챙겨보라고 재외동포청장에게 당부했습니다.



청와대는 이번 순방이 이재명 대통령 집권 2년 차를 맞아 우리 정부의 대 유럽 외교를 본격 가동하는 계기가 될 거라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진)