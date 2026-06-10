민주 이지은, '이 대통령 윤처럼 하시나' 발언 논란에 대변인직 사퇴

▲ 민주당 이지은 대변인

더불어민주당 이지은 대변인이 이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 듯한 발언으로 당내에서 논란이 되자 오늘(10일) 대변인직에서 사퇴했습니다.이 대변인은 오늘 페이스북을 통해 "제 언어의 정제됨이 부족했다"며 사퇴 의사를 밝혔습니다.이 대변인은 어제 한 유튜브 방송에서 이 대통령이 취임 1주년 기자회견을 두고 차기 당 대표 선거에서 사실상 김민석 국무총리에게 힘을 실어준 것이라는 해석이 나오자 '우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구를 찍어 당 대표 시키고 (하는 것을) 엄청나게 욕했는데 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 이런 생각이 들었다'고 말했습니다.친청(친정청래)계 인사로 분류되는 그의 이 발언을 놓고 당내에서는 강도 높은 비판이 제기됐습니다.이에 따라 당 지도부는 이날 비공개 최고위원회에서 이 대변인의 징계 여부를 놓고 논의하기도 했습니다.이 대변인은 "저는 방송에서 '우리 대통령은 윤석열과 다르다'는 말씀을 드렸습니다만 들으시는 분들께는 '우리 대통령은 윤석열과 같다'라고 들렸던 것 같다"며 "'우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴 리 없다'는 취지였다"고 해명했습니다.이어 "굳이 비유 대상에 '윤석열'이라는 이름을 올릴 필요는 없었다"며 "진의가 무엇이었든 간에 그 진심을 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 주었다면 그것 자체로 대변인으로서의 역량 부족을 고백할 수밖에 없다"고 사과했습니다.경찰 출신인 이 대변인은 2024년 1월 민주당 영입 인재로 발탁된 뒤 22대 총선에서 서울 마포갑에 출마했으나 낙선했습니다.이후 마포갑 지역위원장과 민주당 대변인을 맡아 활동해왔습니다.(사진=연합뉴스)