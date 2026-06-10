밴스 미 부통령, 이란과의 협상 낙관…"합의 매우 근접"

▲ JD 밴스 미국 부통령

JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 협상이 타결에 근접했다는 낙관적인 전망을 내놓았습니다.9일(현지시간) CBS뉴스에 따르면 밴스 부통령은 인터뷰 프로그램 '선데이 모닝' 사전녹화에서 "아직 해야 할 일이 있지만 목표 달성에 매우 근접했다"고 밝혔습니다.밴스 부통령은 이란과의 협상 목표에 대해 "내 아이들이 성인이 됐을 때 '이란은 핵무기를 갖지 않을 것이다'라고 말할 수 있는 상태가 되는 것"이라고 설명했습니다.협상 타결 시점에 대해서는 "합의가 다음 주에 이뤄질 수도 있지만 몇 달 뒤가 될 수도 있다"고 말했습니다.그러면서 11월 중간선거 이전에 타결될 가능성에 대해 "절대적"이라고 강조했습니다.이란과의 협상에 대한 밴스 부통령의 낙관론은 도널드 트럼프 대통령의 인식과 동일하다는 평가가 나옵니다.앞서 트럼프 대통령은 전날 기자들에게 이란과의 종전 협상이 2~3일 이내에 가시적인 성과가 나올 수 있다고 언급했습니다.다만 전날 미군의 아파치 헬기 추락을 계기로 미국이 이란 군사시설을 공습하고, 이란이 중동 전역의 미군 기지를 겨냥해 미사일을 발사하면서 협상에 변수로 작용할 수 있다는 관측도 나옵니다.밴스 부통령은 이란이 도널드 트럼프 대통령을 속이면서 시간을 끌고 있다고 보지 않는다고 밝혔습니다.그는 "이란의 의사결정 체계는 합의에 도달하는 데 오랜 시간이 걸린다고 생각한다"고 말했습니다.그는 '나는 누구도 신뢰하지 않는다. 내가 신뢰하는 것은 행정부의 협상 능력이고, 앞으로 마련될 이행·검증 장치'라는 트럼프 대통령의 발언을 소개하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)