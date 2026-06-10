안산 화재 피해 공장서 불꽃·연기…소방당국 "열 축적 현상 때문"

▲ 10일 발생한 안산 공장 화재

지난 7일 인근 종이상자 공장 화재로 불길이 옮겨붙어 피해를 보았던 경기 안산시의 한 자동차 부품 제조 공장에서 잔열로 인한 불꽃과 연기가 발생해 소방당국이 수습했습니다.오늘(10일) 경기도소방재난본부에 따르면 오늘 오전 10시 52분 안산시 단원구 성곡동의 한 자동차 부품 제조 공장 옥상 부근에서 불이 났다는 신고가 접수됐습니다.이 공장은 지난 화재 피해로 운영이 중단된 상태였던 것으로 전해졌습니다.도 소방재난본부 관계자는 "현장은 앞선 화재로 상당 부분 소실된 상태였다"며 "당시 화재가 진화된 이후 내부에 남은 열이 축적되는 현상이 나타나면서 불꽃과 연기가 다시 발생한 것으로 보인다"고 설명했습니다.소방당국은 장비 14대와 인력 42명을 투입했으나, 화재로 대응할 만큼 불길이 번진 건 아니어서 안전조치만 했다고 밝혔습니다.인명 피해는 없었습니다.소방당국은 잔불 감시 체제로 대응을 이어갈 방침입니다.앞서 지난 7일 오후 8시 5분 이 공장 인근에 있는 종이상자 제조업 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업을 벌였습니다.당시 불은 인명 피해 없이 13시간 40여 분 만에 완전히 진압됐으나, 인근 9개 업체 공장 11개 동으로 불길이 번지면서 해당 자동차 부품 제조 공장(연면적 2천513㎡, 3층)도 큰 피해를 보았습니다.소방당국은 화재 원인 및 피해 규모를 조사 중입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)